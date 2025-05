L’harem del primario di Piacenza arrestato, una collega molestata: “Si sentiva intoccabile”

Piacenza, 11 maggio 2025 – L’harem di Emanuele Michieletti. Usa questa parola, rilasciata al quotidiano ‘La libertà’, una dipendente dell'ospedale di Piacenza che lavorava nel reparto del primario di radiologia arrestato questa settimana con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di dottoresse e infermiere. Per descrivere un periodo difficile in cui “tutti sapevano, ma nessuno faceva nulla”. E aggiunge “Ho subito più volte molestie, ma mi sono ribellata. Lui si sentiva intoccabile”.

“Forte del suo carisma e consapevole di piacere - racconta la donna al giornale piacentino - si atteggiava a padre-padrone ed era sempre circondato da alcune fedelissime, quasi avesse un harem. Il suo studio era off-limits per quasi tutti. Per entrare dovevi prima suonare. Era lui che al massimo ti chiamava anche col citofono e poi spesso chiudeva a chiave. Che all'interno, quando c'era una collega, avvenissero degli incontri sessuali era per molti più che un sospetto. Anche a me è capitato di ricevere pesanti avances in più di un'occasione. L'ho respinto. Ero disgustata dal suo comportamento e non mancavo di farglielo notare”.

Nell'atto che ha portato all'arresto, gli inquirenti hanno sottolineato il clima di omertà che c'era nel reparto di radiologia. "Tutto veniva minimizzato e trattato alla stregua di goliardia – conclude la dipendente dell’ospedale di Piacenza - . Veniva quasi dato per scontato che si dovesse in qualche modo accondiscendere alle volontà del primario”.

Michieletti è stato licenziato dalla Asl di Piacenza e sospeso dall'Ordine dei medici. Comparso davanti al gip nei giorni scorsi, si è avvalso della facoltà di non rispondere, in attesa di leggere gli atti dell’accusa.

Secondo quanto appurato dagli investigatori, il primario di radiologia “compiva atti sessuali con quasi tutte le donne che varcavano da sole la porta del suo ufficio”. In in un mese e mezzo di monitoraggio con le telecamere, nel suo studio gli occhi elettronici hanno registrato oltre 30 episodi di abusi e violenze.