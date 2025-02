Incidente oggi a Minerbio (Bologna): via Nazionale chiusa per ore

Minerbio (Bologna), 1 febbraio 2025 – Ennesimo incidente, sulle strade della provincia di Bologna, per fortuna senza gravi conseguenze. Dopo lo scontro di ieri sera, a Villanova, in cui sono rimasti coinvolti un motorino e un'auto, un altro incidente si è verificato, quasi un'ora fa, tra Minerbio e Granarolo, sulla statle Porrettana, che in quel tratto si chiama via Nazionale, chiusa al traffico per ore per permettere i rilievi e lo sgombero della carreggiata da mezzi e detriti, in prossimità dell'incrocio con via Savenella.

A scontrarsi, per dinamiche che attualmente sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Molinella, sono state tre macchine rispettivamente condotte da 27enne, un 35enne ed un 22enne. Stando alle prime informazioni, poco dopo le 13, all'altezza del Mobilificio Stracciari, le due auto condotte dal 35enne e dal 22enne, che andavano in direzioni opposte, per cause da chiarire, forse un'invasione di carreggiata, si sono scontrate frontalmente.

Nel violento impatto è stata coinvolto anche il 27enne che era sulla carreggiata dietro la macchina del 35enne. Il 27enne, infatti, non avendo fatto in tempo a frenare e a schivare l'impatto tra le due automobili ha tamponato la macchina che lo precedeva.

Ad avere la peggio i due ragazzi che si sono scontrati frontalmente: sono stati portati all'ospedale Maggiore in codice di media gravità, uno in ambulanza e l'altro, a causa del politrauma più severo, in elisoccorso. Il 27enne, invece, è stato portato dai sanitari all'ospedale di Bentivoglio in codice di bassa gravità.

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare il 22enne dalle lamiere della macchina accartocciata. In ausilio alla viabilità sul posto è arrivata anche la Polizia Locale.