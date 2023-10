Incidenti sul lavoro, la strage senza fine: uno spot per la sicurezza con 7 sportivi romagnoli

Cesena, 13 ottobre 2023 – Due morti sul lavoro in due giorni nel cesenate. Secondo i dati Inail, nel 2022 sono stati quasi 698 mila (697.773) gli infortuni sul lavoro, di cui 1.090 casi mortali, con un aumento di casistiche del +25,7% rispetto al 2021.

Quanti di questi incidenti potevano essere evitati con una maggiore conoscenza delle misure di sicurezza e di tutto ciò che compete l’ambito della salvaguardia del lavoratore e degli ambienti di lavoro? Parte da queste riflessioni la campagna ’Siamo Tutti Zani e Salvi’, un’iniziativa di sensibilizzazione promossa dall’azienda cesenate Zani Work volta a promuovere una maggiore conoscenza e consapevolezza sui dispositivi di protezione individuale e sull’abbigliamento tecnico da lavoro e sull’importanza di un loro uso corretto. Una campagna di sensibilizzazione che arriva in un momento parti colare e che mai come adesso, dopo le tragedie verificatesi nei luoghi di lavoro negli ultimi giorni a Cesena, può servire ad aprire gli occhi e a prendere seri provvedimenti: perché la sicurezza sul lavoro è imprescindibile.

La campagna è lanciata da uno spot che vede protagonisti sette sportivi romagnoli che rappresentano l’eccellenza nelle loro discipline: Alessandro Agostini, campione italiano di motociclismo, Dylan Donati, campione italiano di rugby, Martina e Valentina Facciani, campionesse italiane di corsa, Michela Lantignotti, campionessa italiana di beach volley, Andres Martin, campione italiano di skateboard e Beatrice Ricchi, campionessa italiana di softball. Alla campagna ha partecipato anche Lorenzo Boschetti, campione italiano di kitefoil.

La presentazione dello spot

Lo spot sarà presentato al pubblico giovedì 19 ottobre a Cesena, presso la sede di Zani Work a Torre del Moro, nel corso di un evento esclusivo che coniuga sport e territorio, moda e stile, promosso nell’ambito del Fuori Festival dell’Industria di Confindustria Romagna. L’open day in azienda si apre alle 17 con un momento dedicato all’uso dei DPI, con corner informativi e dimostrativi a cura dei partner di Zani Work, per conoscere come funzionano ed essere aggiornati su tutte le novità del settore. Alle 18 nel piazzale in esterno performance sportive con i protagonisti della campagna, presenti all’evento insieme ai loro club di appartenenza (Romagna Rugby, Softball Club Forlì, Skate School Cesena). Alle 18.30 proiezione dello spot in anteprima e a seguire, al culmine dell’evento, sfilata fashion in collaborazione con Payper, partner storico di Zani Work. In passerella gli sportivi testimonial della campagna ’Siamo Tutti Zani e Salvi’, insieme ad alcuni giovani sportivi del territorio, che presenteranno capi tecnici da lavoro dando particolare risalto ai dispositivi di protezione individuale. Outfit ideati per vestire con stile ed eleganza anche nel lavoro, mantenendo al 100% gli standard prestazionali e di sicurezza.

“Con la campagna ’Siamo Tutti Zani e Salvi’ intendiamo fare informazione e sensibilizzazione su un tema importante come quello della sicurezza sul lavoro, in maniera capillare, dinamica e a libero accesso, attraverso le risorse del web e dei social media - dichiarano Isabella e Cristina Zani, titolari di Zani Work -. Le eccellenze sportive del nostro territorio sono i testimonial ideali per veicolare questo messaggio sociale. Anche loro infatti indossano guanti, occhiali, ginocchiere, scarpe tecniche e altri dispositivi di protezione. E anche nello sport, così come nel lavoro, esistono regole e best practice condivise per evitare infortuni e incidenti".