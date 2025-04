Troppi incidenti ai passaggi a livello: un video spiega come evitarli

Bologna, 4 aprile 2025 - Negli ultimi otto anni in Emilia Romagna sono stati investiti oltre 50 milioni per sostituire 36 passaggi a livello con sottopassi e strade di collegamento.

Negli ultimi otto anni in Emilia Romagna sono stati investiti oltre 50 milioni per sostituire 36 passaggi a livello con sottopassi e strade di collegamento (foto generica)

Prevenire incidenti durante l’attraversamento

Un video illustra come comportarsi durante l’attraversamento in auto, per evitare incidenti e ritardi alla circolazione ferroviaria. Il comportamento corretto da adottare quando si attraversa un passaggio a livello, scongiurando disattenzioni che, oltre a mettere a repentaglio la sicurezza di chi guida, causano inevitabilmente anche ritardi alle linee ferroviarie.

Iniziativa di Fer Ferrovie dell'Emilia Romagna

Il video si intitola “Come comportarsi a un passaggio a livello” e a realizzarlo è stato il dipartimento comunicazione di Fer Ferrovie dell'Emilia Romagna. Un modo immediato e innovativo per ricordare le buone regole da rispettare durante questo particolare momento e per ribadire l’impegno di Fer e della Regione nella riduzione del numero dei passaggi a livello: 36 appunto quelli che negli ultimi otto anni sono stati sostituiti con ponti e strade di collegamento.

Investimenti e misure di sicurezza

L’investimento complessivo dal 2017 a oggi tra interventi svolti, in corso e programmati, è di oltre 50 milioni, ai quali vanno aggiunti ulteriori 7,5 milioni per l’implementazione di un sistema di gestione in sicurezza degli attraversamenti privati.

Parola dell’assessora alla mobilità

“Il nostro impegno nel sostituire i passaggi a livello può sembrare secondario rispetto ai progetti di grandi opere, mentre, invece, rappresenta un’operazione fondamentale per aumentare la sicurezza stradale e la puntualità dei treni regionali - sottolinea l’assessora alla mobilità Irene Priolo -. Ce lo confermano i dati e la soddisfazione degli utenti, per questo intendiamo proseguire in questo processo di modernizzazione anche in questa legislatura. Nel frattempo, resta importantissima la sensibilizzazione ai buoni comportamenti sulla strada e questo video, nella sua chiarezza e semplicità, aiuta a evidenziare i rischi che si corrono e l'attenzione necessaria, anche in una situazione solo apparentemente banale”.

Problemi causati dal tallonamento

Ogni singolo tallonamento causa un blocco della circolazione. Il numero dei cosiddetti tallonamenti, ovvero le collisioni tra un veicolo e i dispositivi del passaggio a livello (come le barriere e la cassa), è in aumento. Spesso si tratta di veicoli che non rispettano il semaforo rosso e si ritrovano incastrati tra le barriere e le rotaie.

Procedura di emergenza

Indipendentemente dal grado di gravità dell’incidente, che può essere anche molto pericoloso, si attiva sempre una procedura di emergenza che porta al bloccaggio del primo treno che sopraggiunge. E la gestione per il ritorno alla normalità prevede un tempo tecnico e l’intervento di personale specializzato, con un inevitabile ritardo sulla circolazione.

Obiettivi del video esplicativo

L'idea comunicativa del video così è quella di rappresentare e rendere facilmente fruibili agli utenti le buone regole da osservare nei pressi di un passaggio a livello. E, in secondo luogo, illustrare come funzionano i passaggi a livello, in base alla loro tipologia.

Nuovo Codice della Strada

Il nuovo Codice della Strada, inoltre, adotta una normativa più stringente, che prevede sanzioni pecuniarie consistenti per i trasgressori; e perché l'abbattimento (in gergo il tallonamento) della barriera o della cassa di un passaggio a livello - statisticamente eventi molto diffusi in regione - comportano disagi alla circolazione ferroviaria e stradale, con ritardi e possibili soppressioni dei treni.

Diffusione del video

Il video sarà trasmesso sui monitor delle stazioni Fer, sul sito istituzionale di Fer e sui canali della Regione Emilia-Romagna.