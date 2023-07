It-Alert Emilia Romagna: cosa fare quando arriva il messaggio con il questionario

Bologna, 10 luglio 2023 – Manca poco all’inizio del test di It-Alert in Emilia Romagna, che coinvolgerà tutte le persone dotate di un cellulare attivo e con campo. Il sistema sperimentale di allarme pubblico infatti manderà un avviso oggi alle ore 12 per valutarne il funzionamento.

Per prepararsi al meglio in vista della prova regionale, ecco cosa succede e quali sono le procedure da seguire non appena arriva il messaggio.

LEGGI ANCHE: Come disattivare il messaggio di emergenza

Che tipo di avviso viene mandato

L’invio dell’allarme da parte di It-Alert è composto da due segnali: un avviso acustico, se il dispositivo ha la suoneria attivata, e un messaggio scritto. Per distinguersi dalle altre notifiche e non confondersi con la suoneria, il suono sarà unico, caratteristico del sistema di emergenza e informerà il possessore del cellulare che il messaggio è arrivato.

Una volta acceso il telefono, gli utenti noteranno un messaggio di testo sullo schermo. Non si tratta di un sms, bensì di un avviso peculiare del sistema, anch’esso sarà ben riconoscibile e avrà come titolo ‘It-Alert’.

It-Alert in Emilia Romagna: istruzioni per il messaggio e la compilazione del questionario

Cosa fare quando arriva il messaggio

Quando si riceverà l’avviso alle 12, è importante non allarmarsi: It-Alert è ancora in fase di test e non c’è nessuna reale emergenza in corso. Tutto ciò che vi è da fare è semplicemente leggere il messaggio che è arrivato.

Trattandosi di un avviso di emergenza, il sistema deve assicurarsi di essere letto da più persone possibili e di non essere liquidato come una notifica ordinaria. Per questo, quando la notifica arriva sul dispositivo, tutte le altre funzionalità, come mandare messaggi o aprire le applicazioni, vengono temporaneamente bloccate.

Per riportare il cellulare alla normalità e poterlo utilizzare è quindi necessario toccarlo in corrispondenza della notifica, per confermare la ricezione e la lettura dell’‘emergenza’.

La compilazione del questionario

Per aiutare il dipartimento nazionale di Protezione civile ad affinare il sistema, è fondamentale compilare subito il questionario non appena finisce la prova. Il servizio è anonimo e gratuito e, per accedervi, non è necessario iscriversi o scaricare applicazione.

La compilazione, proprio in questa fase sperimentale in cui si valuta la facilità e l’efficacia di ricezione del messaggio, serve a raccogliere le indicazioni dagli utenti per migliorare il servizio.

Le domande del questionario saranno legate al luogo e all’orario in cui si ha ricevuto il messaggio, ma non solo. Tra le risposte da fornire ci saranno anche quelle legate alla facilità di utilizzo e di comprensione del testo scritto, alle sensazioni provate durante il test e alla propria opinione sul servizio.

Il questionario può essere trovato sulla pagina principale del sito di It-Alert.