It-Alert Emilia Romagna, come disattivare il messaggio di emergenza

Bologna, 10 luglio 2023 – Un unico messaggio di allarme per avvisare in caso di situazioni naturali o umane di pericolo. Si chiama It-Alert e sarà attivo su tutto il territorio nazionale dopo aver terminato la fase di test che si sta svolgendo in questi giorni.

Si è discussa molto la modalità di It-Alert di inviare comunicazioni per avvisare dell’emergenza incombente. Una domanda fra le più comuni, a cui tenteremo di dare risposta, è se è possibile bloccare l’arrivo del messaggio di pericolo.

IT-Alert, nuovo sistema di allerta nazionale

Disattivare le notifiche di It-Alert

Fermare la ricezione delle notifiche di sistema è possibile e la procedura varia in base al sistema operativo in uso.

Per Android, è sufficiente andare nelle impostazioni del telefono e poi nella sezione delle notifiche. In fondo, premere impostazioni avanzate e comparirà un elenco di funzioni tra cui ‘avvisi di emergenza wireless’. Aprendo quella parte potremo vedere le spunte blu vicine a It-Alert e ‘consenti avvisi’, che basterà disattivare.

La procedura per iOS, iPhone, è quasi identica ad Android. Bisogna sempre andare nelle notifiche e, scorrendo in fondo, comparirà la dicitura ‘It-Alert’ oppure ‘allarmi governativi’ da disattivare.

È possibile disattivare il messaggio di allarme?

La sezione precedente era dedicata a come disattivare notifiche non importanti di It-Alert e altri sistemi. Purtroppo o per fortuna, il messaggio inviato da It-Alert durante le situazioni di emergenza non può essere bloccato e perciò arriverà comunque, se il telefono è acceso e ha campo.

Per rassicurare molti di quelli che temono per la propria privacy e il controllo della posizione, It-Alert è unidirezionale: invia un messaggio di allarme ma non invia dati né informazioni di alcuni tipo sui destinatari. Questo significa che il sistema non usa la posizione, né tanto meno è in grado di raccogliere informazioni sui possessori del telefono.