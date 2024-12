It Alert oggi 9 dicembre in Emilia Romagna: dove e chi riceverà il messaggio

Bologna, 9 dicembre 2024 – Dopo le prove che si sono svolte la scorsa settimana, in questi giorni IT-Alert concluderà questa fase di sperimentazione in Emilia Romagna e nel Lazio. Oggi e mercoledì, infatti, i cittadini saranno nuovamente partecipi di test che saranno anche gli ultimi del 2024 in tutta Italia. Come per quelli precedenti, anche queste simulazioni avranno come tematiche gli incidenti ipotetici legati a dighe e stabilimenti industriali. In particolare, il test che avverrà oggi nel nostro territorio riguarderà il collasso di grandi dighe, che potrebbe accadere in caso di estrema emergenza. È importante segnalare che le date dei test potrebbero subire variazioni nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali fossero impegnati nella gestione di eventuali allerte meteo-idro in atto, come quella annunciata stanotte dall'Arpae, o per situazioni di necessità.

Quali comuni saranno coinvolti

Le dighe individuate per le prove sono quelle di Fontanaluccia, al confine tra il reggiano e il modenese, e di Rionulato, nel modenese. La prima a essere testata sarà quella di Fontanaluccia; alle ore 10, i cittadini dei comuni di Baiso, Castellarano, Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano Sul Secchia, Toano e Villa Minozzo riceveranno un messaggio di allarme sul loro cellulare, se acceso e connesso alla rete. Alle ore 12, invece, sarà il turno di Rionulato e i seguenti paesi circostanti: Montecreto, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Sestola e Montese. Anch'essi riceveranno l'allerta formata dall'improvviso segnale acustico che ormai conosciamo tutti, e dal testo che tranquillizzerà la popolazione sulla natura dell'allarme.

La compilazione del questionario

Oltre al messaggio di allerta, tutti coloro che si troveranno nei territori interessati dall'esercitazione saranno invitati a contribuire al miglioramento del sistema di allarme compilando il questionario online. Il link al questionario rimanderà al sito di IT-Alert e le informazioni inviate dai cittadini serviranno a ottimizzare le procedure e a garantire l'efficacia del sistema di allarme pubblico. Ricordiamo, inoltre, che il sondaggio è anonimo e ha valenza puramente statistica, essendo l'unico modo con cui la protezione civile può raccogliere dati sull'efficacia dell'operazione.