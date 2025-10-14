It Alert Emilia-Romagna, guida ai nuovi test: dove e quando. Arriva un messaggio con un suono particolare

Bologna, 14 ottobre 2025 – Un sistema di allarme nazionale in grado di avvisare l’intera popolazione in caso di gravi emergenze. Questo è It-Alert, le cui simulazioni sono ormai ben conosciute da molti cittadini e hanno l’obiettivo di perfezionare l’efficacia dello strumento. Questa settimana prosegue la fase di test in Emilia Romagna, ricominciata la settimana scorsa con la partecipazione della maggior parte dei comuni in provincia di Bologna e quelli in provincia di Piacenza.

In quell’occasione, la simulazione riguardava un eventuale collasso di una grande diga, come la diga di Suviana e di Molato, la cui rottura porterebbe a una catastrofe naturale e urbana. Prima di It-Alert, in caso di crisi simili non vi era alcun modo rapido di preparare la popolazione all’evacuazione per l’imminente pericolo. Per questo, a oggi, è fondamentale la sua introduzione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Questo è, inoltre, il motivo per cui non è possibile disattivare It-Alert né su iPhone che Android, in alcun modo. Se fosse possibile, non potrebbe garantire la tutela delle persone coinvolte nelle emergenze.

Allarme per incidente industriale: ecco dove

Per la simulazione di questa settimana ci sposteremo in provincia di Forlì, Reggio-Emilia e Modena, territori che potrebbero venire coinvolti in caso di incidente industriale. Con questa definizione si indica un evento come un’emissione, un incendio o un’esplosione di entità considerevole che riguarda sostanze pericolose, accaduti quando lo stabilimento industriale è in funzione. Per rientrare in questa categoria, lo stabilimento dev’essere considerato a rischio di incidente secondo la legge (Decreto legislativo 26 giugno 2015) dedicata al controllo di tali incidenti che metterebbero in pericolo la salute umana e l’ambiente.

Nel caso di Forlì, lo stabilimento potenzialmente a rischio è la Zannoni S.r.l., azienda di distribuzione di carburante, mentre a Reggio-Emilia e Modena è presente l’EuroGas Energia, impresa impegnata nella fornitura di gas.

Data, ora e a chi sarà coinvolto

I test di It-Alert avranno luogo il 15 ottobre alle 10 a Forlì e alle 11 a Casalgrande e Sassuolo. Le simulazioni avverranno quindi solamente a un’ora di distanza e riguarderanno tutti i cittadini che si trovano in un raggio di 2km dagli stabilimenti designati al momento della prova. Per essere coinvolti non importa essere residenti; infatti, basta anche solo star transitando nella zona durante il test per ricevere l’allarme sul proprio cellulare.

Cosa aspettarsi

Il suono della notifica è ormai familiare, una sirena a volume molto alto che si distingue da tutte le altre notifiche per intensità. Insieme arriverà un messaggio personalizzato in base al tipo di emergenza. Nel caso di incidente industriale, questo sarà il testo che comparirà su tutti i telefoni:

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Ricordiamo a tutti di non allarmarsi, in quanto non si tratta di una vera emergenza ma, come riportato in maiuscolo all’inizio e alla fine del messaggio, si tratta solamente di un test.

I disastri naturali degli scorsi anni, come le alluvioni che hanno coinvolto la Romagna, hanno evidenziato sempre di più la necessità di dotarsi di un sistema che possa avvisare tutti e il più rapidamente possibile. Proprio per questo, è caldamente consigliato recarsi sul sito di It-Alert a prova conclusa e compilare il questionario, in cui si potranno indicare eventuali errori e criticità su cui lavorare per renderlo uno strumento ancora più affidabile.