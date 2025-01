L’incubo del vento. Raffiche oltre i 100 km/h stendono l’Emilia. Spazzati via tetti e pali

Bologna, 29 gennaio 2025 – Le premesse del disastro c’erano tutte, fin dal mattino. Non erano nemmeno le 8 quando la colonnina di mercurio segnava 18 gradi, a Imola. A fine gennaio. Il record in regione. Qualche ora più tardi superava i 20 gradi stabili ovunque lungo il litorale romagnolo baciato dal sole.

Ingenti danni nel triangolo Bologna-Modena-Reggio, linee elettriche a rischio. Crolla la copertura di una piscina comunale. Il miracolo: nessun ferito. .

Ma l’immagine bucolica è durata giusto il tempo di un messaggio inviato agli amici: già a fine mattina un vento con raffiche sopra i 100 km/h ha iniziato ad alzarsi in molte zone, soprattutto del Bolognese, Modenese e Reggiano (foto). Poco prima dal versante toscano dell’Appennino avevano iniziato ad arrivare le prime notizie di piogge torrenziali e piene, con il Lamone sopra la soglia rossa diretto a tutta velocità verso le zone alluvionate. E nel giro di poco l’Emilia-Romagna è tornata a essere vittima di un maltempo improvviso (video) senza nulla – o poco – poter opporre.

Stavolta non è stata la furia delle acque l’incubo del giorno, ma il vento. Alberi caduti, tetti scoperchiati, danni alle reti telefoniche e a quelle elettriche. E tre aerei in arrivo all’aeroporto Marconi di Bologna dirottati su altri scali. Più di 300 gli interventi dei vigili del fuoco nel triangolo rosso Bologna-Modena-Reggio.

Le immagini del tetto della piscina di Ozzano scoperchiata mentre gli utenti erano in vasca ha fatto il giro del web e sarà inagibile a lungo, così come quelle della copertura di un capannone a San Lazzaro, voltata come una cartaccia in strada: un miracolo che nessuno sia rimasto ferito. Parchi chiusi e paura per una scuola, a Pianoro, dove la copertura della media si è completamente staccata. A Bologna, poi, il Pontelungo, a Borgo Panigale, è stato chiuso a causa dell’inclinazione dei pali dell’illuminazione pubblica causata dalle raffiche. Mentre a Cesenatico (Forlì-Cesena) un peschereccio è colato a picco dopo essere finito alla deriva sugli scogli.