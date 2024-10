Lotta tumori in Emilia Romagna, sui treni visite gratis: ecco quando

Bologna, 17 ottobre 2024 – Per tutto il mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, i viaggiatori a bordo dei treni Frecce, Regionali e Intercity nelle diverse Regioni di Italia potranno usufruire gratuitamente di un servizio di informazione e consulenza sulla prevenzione oncologica a cura di medici specialisti messi in campo da Aiom in collaborazione con Fondazione IncontraDonna. I sanitari saranno su un treno al giorno che percorre la nostra penisola: qui la lista delle tratte dove sarà possibile usufruire del servizio.

Diciotto complessivamente i treni alta velocità sulla rotta Roma – Milano/Torino con fermate a Bologna Centrale e Reggio Emilia AV, su cui stanno viaggiando volontari e medici. I prossimi appuntamenti con il Frecciarosa in Emilia Romagna saranno venerdì 25, martedì 29 e mercoledì 30 ottobre.

L’obiettivo che si intende perseguire è la promozione dello screening mammografico (e anche degli altri 2 screening per il carcinoma della cervice uterina e il carcinoma del colon retto), previsti dai livelli essenziali di assistenza.

Si forniranno suggerimenti su come adottare uno stile di vita sano e attivo come strumento di prevenzione oncologica, si illustrerà l’importanza dei programmi organizzati di screening offerti dal Servizio Sanitario e si inviteranno pertanto le persone nelle fasce di età previste per gli screening, a collegarsi al portale della Regione di appartenenza al fine di ottenere maggiori informazioni sulle modalità di adesione. Qualora nel corso del colloquio dovessero emergere elementi suscettibili di approfondimenti clinici e diagnostici, previo consenso dell’interessato, potranno essere eseguite una visita senologica e una ecografia del seno, ove ritenuto necessario.