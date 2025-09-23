Lupi, cresce la paura e il nodo degli abbattimenti. La Regione: serve un piano

Bologna, 23 settembre 2025 – “Abbattimento dei lupi, serve un piano organico, sottoscritto insieme. Il governo non ci lasci soli”. L’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi difende le azioni intraprese dalla Regione per contenere gli attacchi predatori del lupo, ma passa la palla al governo affinché proceda con un piano nazionale che tenga conto delle esigenze del territorio.

Frequenti gli avvistamenti di lupi perfino in contesti urbani. A sinistra, l’assessore Alessio Mammi

Su quest’ultimo punto, intanto, l’esecutivo ha già (in parte) risposto, approvando al Senato la legge sulla montagna. Una cornice legislativa da circa 200 milioni di euro in tre anni, che recepisce le nuove norme europee in materia di tutela della biodiversità e dell’habitat. L’articolo 13 dell’emendamento nazionale prevede proprio la fissazione del tetto massimo di esemplari da uccidere annualmente, adeguandosi di fatto al declassamento dello stato di protezione del lupo, approvato a maggio dal Parlamento europeo.

In base a quanto è scritto nel decreto europeo, infatti, questo animale sarà ‘più facile’ da abbattere e gli Stati membri dell’unione avranno una maggiore flessibilità nella sua gestione. In questo processo, però, secondo Mammi “non si può pensare di lasciare solo alle Regioni il compito di adottare misure che rischiano di essere disomogenee. Il lupo è diffuso su tutto il territorio nazionale e non si ferma davanti ai confini regionali”, sottolinea. Il riferimento è alla scelta di lasciare in capo alle regioni la decisione sul tetto di esemplari da abbattere.

“Vista l’alta mobilità della specie, il governo dovrebbe stanziare risorse e strumenti di gestione per il contenimento di quegli animali aggressivi che rappresentano un pericolo per la comunità, - dice Mammi - a maggior ragione ora che la normativa europea è stata modificata”. In poche parole: non è abbastanza la legge sulla montagna ma “è necessario un cambio di passo che preveda una strategia nazionale efficace, rivedendo l’attuale Piano lupo nazionale, aggiornandolo in raccordo con le Regioni”.

La risposta di Mammi arriva dopo gli episodi avvenuti a Rimini. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è di Ferragosto, quando un lupo, a pochi metri dall’ingresso di un’abitazione, ha sbranato la cagnolina di una famiglia in sette secondi. Inoltre, nel 2025 le aggressioni ad animali da fattoria denunciate dagli agricoltori sono state oltre una decina. Ma è difficile stabilire di preciso quanti siano i lupi nel crinale, anche se la regione Emilia-Romagna individua la presenza di 40-48 branchi, con una dimensione media di 5-6 individui. Per questo l’assessore annuncia 300mila euro di fondi attraverso un bando specifico per la prevenzione di danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica. Anche se non è ancora chiaro il tetto dei lupi da abbattere che deciderà la giunta. Per ora i fondi riguardano ‘solo’ “prevenzione, indennizzi e informazione”.

Da qui l’intervento del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che, rivolgendosi a Mammi, chiede alla Regione di occuparsi del tema. “La preoccupazione è forte, – risponde Mammi – lì vi sono lupi che hanno abbandonato il loro habitat spostandosi verso contesti urbanizzati, quindi stiamo valutando azioni che possano invertire la rotta”.