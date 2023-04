Lupi in Emilia, avvistati in tangenziale e in campi di grano: “Sempre più confidenti”

Bologna, 18 aprile 2023 – Lupi avvistati in Emilia. Quattro sono stati ripresi mentre trotterellano in un campo di frumento di un'azienda agricola a Campremoldo Sotto, nel Piacentino, come segnala Confagricoltura. Nel Parmense, invece, un lettore ha inviato alla Gazzetta di Parma la foto di tre lupi che il 15 aprile hanno attraversato la tangenziale di Baganzola, davanti a una volante della polizia.

“Sono animali che stanno acquistando sempre più confidenza con gli ambienti antropizzati – sottolinea Confagricoltura Piacenza – nelle aziende agricole il timore cresce, chi vive in città non ha contezza del pericolo che quotidianamente corrono gli agricoltori, soprattutto ora che la campagna entra nel vivo e che occorre stare nei campi, spesso anche di notte. Se dispiace per i capi che questi animali possono aggredire e uccidere, ciò che terrorizza è la conta alla rovescia che ci separa dalla prima grave aggressione all'uomo. I mungitori iniziano a rifiutarsi di andare in stalla di notte. C'è poi paura per l'incolumità dei bambini che giocano nelle corti. Non si più continuare a ignorare il problema sino a quando sarà divenuto ingestibile, come purtroppo abbiamo visto con nutrie e cinghiali. Il lupo non ha alcuna responsabilità – conclude l'associazione – la colpa è di chi non assumendo decisioni lascia che le situazioni degenerino invocando un equilibrio naturale che qui è evidentemente sovvertito, perché in natura il lupo non passeggia in pianura".