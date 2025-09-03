Lupo, anche il Pd dell’Emilia Romagna spinge per uno stop alla diffusione

Rimini, 3 settembre 2025 – Lupi che si aggirano senza fretta tra le case, lupi che sbranano capi di bestiame e inseguono gli agricoltori che cercano di difenderli e cagnolini finiti in brandelli. La provincia di Rimini, da qualche mese, sta facendo i conti con una presenza sempre più invasiva di questi predatori che sarebbero utilissimi per tenere la fauna selvatica sotto controllo ma che, invece, scendono troppo spesso a contatto con l’uomo e il suo mondo. E si è già affacciata la parola “contenimento” che, tradotto, significa: abbattimento.

Su come fare per ristabilire questo necessario equilibrio, si sta dibattendo da mesi. Ora anche il Pd scende in campo con la consigliera regionale dem Alice Parma (ex sindaca di Santarcangelo) che interroga la giunta della Regione Emilia-Romagna per conoscere quali siano le strategie allo studio per rendere “inospitale” il territorio antropizzato. “Alla luce dei recenti attacchi di lupi nel riminese, per mitigare la predazione di animali da cortile e rafforzare la tutela di allevamenti e bestiame, valutando e rafforzando" cosa pensa di fare la Regione “in attesa di nuove indicazioni nazionali”?. Si perché sul campo c’è la contestatissima (dagli ambientalisti) modifica della direttiva Ue che abbassa il livello di protezione del lupo.

La consigliera Pd sottolinea che "la diffusione del lupo, complici i cambiamenti climatici e una modificazione nelle abitudini della specie, anche al di fuori delle zone montane, sta destato qualche preoccupazione e senso di insicurezza tra i cittadini". A Rimini, dopo i recenti attacchi ad allevamenti e animali da cortile, sono già stati attivati dei tavoli.

“L'obiettivo è valutare una serie di azioni finalizzate a rendere 'inospitale' il territorio riminese per i circa 30 o 40 lupi presenti- spiega Parma- ad esempio attraverso una diversa gestione dei rifiuti organici o del cibo per animali fuori dalle abitazioni o con una particolare e maggiore attenzione nel tenere cani da compagnia e gatti al chiuso durante la notte".

Il tutto in attesa che l'Italia recepisca la modifica della direttiva Habitat della Ue. Quella prevede un declassamento dello status di protezione del lupo, da "rigorosamente protetto" a semplicemente "protetto", a partire da giugno 2025.

Una decisione osteggiata con forza dalle associazioni di animalisti e, invece, accolta con favore dalla consigliera dem Parma: "La scelta dell'Europa è motivata dalla necessità di gestire in maniera più flessibile la diffusione dei lupi - ricorda la consigliera Pd - mantenendo la specie protetta ma non più al massimo livello, aprendo alla possibilità di misure specifiche in caso di proliferazione eccessiva della specie".