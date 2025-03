Maltempo 15 marzo 2024 in Emilia Romagna, la diretta: tutti i fiumi sotto la soglia rossa, ma arrivano nuove piogge

05:51

Tutti i fiumi sotto la soglia rossa

Alle 5.40 di questa mattina tutti i fiumi sono tornati sotto la soglia rossa. Rimane molto alto, a solo 1 cm dalla soglia rossa, ma in calo, il Senio ad Alfonsine con 12.19 metri. Molto alto il Senio a Fusignano con 11.92 metri, a 8 cm dalla soglia rossa, ma è in calo. Tornato in fascia arancione anche il Lamone a Piave Cesato con 7.97 meri, a 3 centimetri dalla soglia rossa ma in calo. In calo il Lamone anche a Mezzano (fonte Emilia Romagna Meteo).