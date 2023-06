Maltempo in Emilia Romagna: l’allerta gialla infinita, ecco dove e perché

Bologna, 10 giugno 2023 - Mancano pochi giorni all'arrivo dell'estate, ma il tempo fa ancora i capricci: anche se in questo weekend si prevedono temperature più alte, sono in arrivo anche temporali, specie in Emilia Romagna. L’assaggio l’abbiamo aiuto ieri, con il tornado abbattutosi sul delta del Po e oggi con gli allagamenti a Cento.

FOCUS / Trombe d’aria: cosa sono e come si formano

Allerta gialla in Emilia Romagna: è la 41esima consecutiva indetta da Arpae

Nuova allerta gialla: dove

Non poteva mancare, nella nostra regione ferita dall'alluvione delle scorse settimane, l'allerta Arpae: gialla per la giornata di domenica 11 giugno - com'era stato per sabato 10 - ma con molte meno zone coinvolte. La mappa delle previsioni parla chiaro: mentre per oggi l'Emilia Romagna era tutta colorata di giallo, l'allerta per domani è circoscritta alla collina emiliana centrale (province di Parma, Reggio Emilia e Modena), alla pianura bolognese (ma vengono coinvolte anche Ferrara e Ravenna) e alla già troppo martoriata Romagna, con criticità sia sulla costa che in collina e pianura nelle province di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini.

Nuova allerta gialla: perché

Arpae scrive: "Non si escludono temporali sparsi di breve durata più probabili sulla fascia appenninica, con possibili effetti associati occasionali. Nelle zone collinari/montane non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ed evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane. La criticità idraulica ed idrogeologica gialla è dovuta a situazioni di vulnerabilità localizzate nella pianura bolognese, ravennate, forlivese e nell'appennino reggiano dovute agli eventi delle ultime settimane.

Ravenna, appello ai cittadini

Ricordando "l’allerta meteo numero 87", il Comune di Ravenna sottolinea che "la criticità idraulica gialla è dovuta a situazioni di vulnerabilità localizzate nella pianura a causa del deflusso delle acque" e lancia un appello ai cittadini: "Si raccomanda di stare lontani dagli argini dei fiumi e dalle zone allagabili; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate; non accedere ai capanni se l'acqua sale in golena e ai sottopassi se allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati". I ravennati inoltre sono invitati a "tenere monitorato il sito e i canali social del Comune e del sindaco. Le uniche comunicazioni affidabili e ufficiali sono quelle su www.comune.ra.it su Facebook e Instagram del Comune e del sindaco".

Le previsioni meteo fino al 16 giugno

OGGI - Nuvolosità irregolare, localmente compatta, associata a piogge intermittenti o rovesci anche temporaleschi sparsi, più probabili e intensi sui rilievi durante le ore centrali della giornata; graduale e progressivo esaurimento dei fenomeni nelle ore serali e notturne.

DOMANI - Nuvolosità irregolare con ampi spazi di sereno; nelle ore pomeridiane aumento della nuvolosità in particolare sui rilievi, dove sono previste piogge, localmente anche a carattere di rovescio. Esaurimento dei fenomeni in serata-nottata. Temperature minime senza variazioni significative, attorno a 17/18 gradi; massime in aumento tra i 26 e 29 gradi in pianura, fra 22 e 24 gradi lungo la costa.

LUNEDì - Nuvolosità irregolare al mattino con un buon soleggiamento, dal pomeriggio aumento della nuvolosità in particolare sui rilievi e sul settore occidentale dove sono previste piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. Esaurimento dei fenomeni in serata-nottata. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime tra 25 e 28 gradi in pianura, qualche grado in meno sulla costa.

DA MARTEDì A VENERDì - La presenza di un minimo depressionario sull'Europa orientale manterrà, sul territorio regionale, condizioni di instabilità, favorevoli allo sviluppo di brevi rovesci o temporali, più probabili nelle ore pomeridiane e sulle aree appenniniche. Temperature inizialmente in lieve diminuzione poi in lieve aumento.