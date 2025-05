Maltempo in Emilia Romagna: allerta meteo gialla e nuova perturbazione in arrivo

Bologna, 5 maggio 2025 – Notti decisamente più fresche e rischio temporali anche forti: prosegue la forte instabilità meteo che interessa l’Emilia Romagna. Per questo, per domani l’Arpa regionale ha emesso una nuova allerta meteo, questa volta gialla, quindi in attenuazione, rispetto all’arancione che vige per oggi, 5 maggio.

Il maltempo con temporali intensi colpirà anche le Marche. Intanto, arrivano le prime anticipazioni sull’estate 2025 che – secondo il meteorologo Pierluigi Randi – sarà “molto calda ma non estrema”.

L’allerta meteo

"Per domani martedì 6 maggio, al mattino sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti più probabili lungo la fascia appenninica del settore occidentale con precipitazioni intense che possono generare localizzati fenomeni di ruscellamento e franosi nelle aree caratterizzate da criticità idrogeologica e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, con possibili superamenti della soglia 1. Nel pomeriggio i temporali saranno più probabili sulla pianura del settore centrale della regione con locali effetti associati”, scrive Arpa.

Per questo l’allerta meteo gialla per temporali riguarda le zone dell’Appennino, della collina e della pianura parmense e piacentina. Per criticità idraulica (ossia piene dei fiumi) riguarda invece Appennino, collina, pianura e costa romagnola.

Le previsioni meteo per domani

Quella di martedì 6 sarà una giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Residui fenomeni in serata sui settori occidentali poi tempo più asciutto ovunque.

Si abbassano anche le temperature: le minime saranno comprese tra 9/12 gradi lungo la fascia appenninica e 13/16 in pianura e sulle coste; anche le massime sono previste in diminuzione con valori di 13/17 sugli appennini e 19/22 nelle aree pianeggianti.

Ancora maltempo in vista

Il peggioramento meteo non sarà limitato alla giornata di martedì 6. Mercoledì 7 Arpa prevede l’aumento della nuvolosità dal mattino con l'arrivo di una perturbazione da sud-ovest che porterà rovesci e temporali localmente intensi prima nei settori più occidentali, in spostamento verso la parte centro-orientale dal pomeriggio.

Le temperature minime della notte scenderanno ancora arrivando a valori davvero freschi (soprattutto dopo i picchi di quasi estivi questi giorni): valori arriveranno a 6/10 gradi lungo la fascia appenninica e 10/13 in pianura.