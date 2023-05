Maltempo in Emilia Romagna, un miliardo di danni, oggi arriva il ministro Musimeci. La diretta

Bologna, 12 maggio 2023 – Misure, interventi, risorse disponibili. Poi soccorso e assistenza alla popolazione colpita. Questi i temi ‘caldi’ al centro dell’incontro di ieri, a palazzo Chigi, tra il governatore Stefano Bonaccini e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’incontro anticipa, tra le altre cose, la visita di oggi del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, in alcune delle aree maggiormente colpite dal maltempo. E mentre in tutto il territorio regionale l’allerta rimane alta a causa delle precipitazioni in programma nei prossimi giorni, a Roma si discute di come e in che tempi superare l’emergenza. "Ringrazio la presidente Meloni per avere accolto velocemente la richiesta di incontro e per il sostegno garantito all’Emilia-Romagna – le parole di Bonaccini –. Abbiamo infatti bisogno di strumenti speciali per rispondere a una situazione drammaticamente straordinaria. È necessario un decreto-legge speciale per l’emergenza maltempo, che ha colpito i nostri territori e le nostre comunità, un provvedimento del governo analogo a quello che nei mesi scorsi ha visto assegnare alla Regione Marche 400 milioni di euro per l’ultima alluvione".

Nonostante la situazione meteorologica sia in lieve miglioramento, c’è da fare i conti, in tutti i sensi, con i danni causati dall’ondata di maltempo. E i numeri fanno paura. Una prima stima parla di circa un miliardo di euro (nei giorni scorsi era arrivato un primo stanziamento di 10 milioni di euro per l’emergenza). "La ricognizione dei danni al patrimonio pubblico, ai privati e alle attività produttive, che vogliamo completare in tempi rapidi – aggiunge il governatore –, rappresenta un passaggio fondamentale per capire l’effettivo impatto dell’evento calamitoso e ottenere ulteriori risorse finanziarie per affrontare le criticità aperte, accompagnare il ritorno alla normalità delle persone e delle comunità con i risarcimenti dovuti e assicurare tutto il sostegno necessario a cittadini e imprese".

Una comunità e un territorio flagellati (per l’Emilia-Romagna si tratta della quarta dichiarazione di stato d’emergenza nazionale nell’arco di un anno) dalle piogge torrenziali della settimana scorsa. Esondazioni, case crollate, strade, campi e abitazioni completamente sommerse dall’acqua. E ancora frane e smottamenti. Le zone più colpite sono state l’Imolese, il Ravennate, il Bolognese e il Forlivese. Ed è proprio in questi luoghi messi in ginocchio dalla furia della natura che è attesa, oggi, la visita del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci. Insieme a lui saranno presenti anche il governatore Bonaccini, il viceministro Galeazzo Bignami, il capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, la vicepresidente della Regione, Irene Priolo, il sottosegretario alla presidenza della giunta, Davide Baruffi, e la direttrice dell’Agenzia regionale di Protezione civile, Rita Nicolini. Non mancherà neanche il primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore, accompagnato dai presidenti di Provincia, Michele De Pascale (Ravenna) ed Enzo Lattuca (Forlì-Cesena), dai sindaci e dagli amministratori locali.

La prima tappa sarà al centro operativo della valle del Santerno, a Borgo Tossignano, in provincia di Bologna, sede dei Coc (Centri operativi comunali) di Protezione civile anche dei Comuni di Casalfiumanese, Fontanelice e Castel del Rio (un’area in cui si contano, ancora, più di un centinaio di sfollati). Dopodiché sarà la volta di Predappio, nell’Appennino forlivese, e di Faenza, nel Ravennate.