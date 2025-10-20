Maltempo in Emilia Romagna: nuova allerta meteo gialla per temporali e vento

Bologna, 20 ottobre 2025 - Continua l’allerta gialla nella nostra regione. Per domani, martedì 21 ottobre, la protezione civile dell’Emilia Romagna segnala temporali, criticità idrogeologica e vento forte in diverse province. Non sono giorni normali Bologna e in Romagna: ricorre proprio in queste ore l’anniversario dell’alluvione del 2023 che sommerse ampie zone di Bologna a causa della tracimazione dei torrenti imbrigliati per secoli dei canali interrati sotto al centro della città.

Temporali, piene dei corsi d’acqua e vento

L’allerta emessa da Arpae per temporali riguarda Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna, mentre quella per criticità idrogeologica interessa Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Il vento forte interessa Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Le previsioni meteo di martedì 21

Secondo il bollettino, nella giornata di martedì “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, più probabili sulle aree montane centrali della regione, con precipitazioni intense che potranno generare ruscellamenti sui versanti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori e occasionali fenomeni franosi”.

Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) dai quadranti meridionali, con possibili rinforzi o raffiche più intense, soprattutto lungo le aree appenniniche di crinale centro-orientali. Dal tardo mattino è attesa un’attenuazione dei fenomeni.

Le temperature resteranno sostanzialmente stabili: minime tra 12 e 15 gradi, massime tra 15 e 17 gradi, con punte di 20 gradi in Romagna

Come cambia il tempo

La perturbazione, quindi, interesserà l’intera regione tra la notte e le prime ore del mattino. Dal pomeriggio il maltempo tende a esaurirsi, ma permarranno vento sostenuto e temporali residui sulle zone montane. L’allerta gialla invece è valida dalla mezzanotte del 21 ottobre fino alla stessa ora del giorno successivo.

Le previsioni per mercoledì 22

Il tempo resterà perturbato anche nei prossimi giorni: avvisa Arpa che il cielo resterà molto nuvoloso con precipitazioni che, nel corso della giornata, interesseranno a carattere intermittente, le province centro/orientali. Dalla sera, tendenza a precipitazioni anche sull'Appennino emiliano occidentale. Temperature stazionarie con valori minimi tra 12 e 14 gradi, valori massimi tra 16 e 19 gradi.