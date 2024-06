Maltempo oggi in Emilia Romagna: frane, famiglie evacuate e allagamenti. Cosa sta succedendo

Bologna, 24 giugno 2024 – L’ondata di maltempo annunciata per oggi dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna con l'allerta meteo arancione in vigore si è abbattuta prevalentemente sull'entroterra appenninico cesenate e forlivese.

Ondata di maltempo in Emilia Romagna: da sinistra la situazione a San Piero in Bagno (Forlì Cesena), nel Reggiano e nel Modenese

Ma non solo: anche la provincia di Bologna con i 16 millimetri di pioggia caduti sul territorio di Vergato hanno mandato in tilt la circolazione sul tratto della Porrettana (video) in questo comune e costretto all’evacuazione diverse famiglie a Tabina di Vergato.

E nel Modenese dove le piogge intense hanno causato l’esondazione del terreno Codorno a Pavullo dove il centro abitato è finito letteralmente sott’acqua.

Nel Ravennate treni fermi sempre a causa del maltempo in provincia di Ravenna dove la linea ferroviaria faentina è infatti interrotta da questa mattina alle 5.40 fra Faenza e Marradi. La circolazione è stata sospesa a seguito dell'allerta arancione, emessa per quella zona dalla Regione Emilia-Romagna e dall'allerta lanciata dal Sanf (Sistema di Allertamento Nazionale) per la previsione di possibili fenomeni franosi indotti da piogge lungo l'infrastruttura ferroviaria.

Nel Reggiano allagamenti e smottamenti in Appennino (video) e in Val d’Enza. A Lupazzo, nel comune di Toano, sono 10 le case isolate per smottamento. Problemi anche a Ponte Secchia di Cerredolo (sempre nel comune di Toano) dove la strada è stata a lungo chiusa e il traffico deviato, e a Gatta di Castelnovo Monti dove un torrente sta per esondare: sul posto vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri.

Le piogge delle ultime ore hanno generato incrementi dei livelli sopra soglia 2 e soglia 3, su Enza, Secchia, Panaro e Samoggia, in transito verso valle. Piogge intense nelle prossime ore alimenteranno ancora le piene in atto.