Maltempo oggi in Emilia Romagna: allerta meteo arancione. Diretta

Bologna, 2 maggio 2023 – La perturbazione che ha portato piogge diffuse da Nord a Sud nella Festa del Lavoro insiste ancora sull’Emilia Romagna e su quasi tutta la penisola: per oggi la Protezione civile ha diramato l'allerta arancione sull' Emilia Romagna e gialla su altre 9 regioni, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Lazio, Basilicata, Puglia e Sicilia. Si attendono in particolare precipitazioni diffuse e persistenti sull'Emilia Romagna, specie sui settori centro-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, su gran parte delle regioni meridionali, in particolar modo sulla Calabria e sulla Sicilia orientale.

Fiumi sorvegliati speciali

Già da questa mattina alcuni fiumi e torrenti dell'Emilia centrale hanno superato la soglia di allerta due su tre, come il Samoggia, il Lavino, l'Idice, il Quaderna e il Correcchio. Le piogge, spiegano gli esperti di Emilia-Romagna Meteo, stanno cadendo in maniera abbondante da ieri sera in particolare sui rilievi delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e parte del forlivese. Dalla mezzanotte gli accumuli più ingenti si sono registrati a Sassullo (79 millimetri), Botteghino di Zocca (69,1), Albinea (63,6), Vallerano (56,6), Castelvetro di Modena (53,6) e Ponzano (53,1). Si tratta di volumi che, di norma, "sono attesi in circa un mese" e che invece si sono concentrati in meno di 24 ore. La Protezione civile ha emesso un'allerta di colore arancione e le piogge persistenti sono previste anche per le prossime ore. Di conseguenza ci si aspetta che il livello di fiumi e torrenti continui a salire. Nel bolognese, ad esempio, gli occhi sono puntati in particolare sul torrente Lavino. Questa mattina alle 7 aveva già superato la soglia due. "Al momento la situazione non desta preoccupazione ed è monitorata - assicura il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone, via social - i volontari della Protezione civile, subito sentiti questa mattina presto, stanno comunque organizzando una squadra per una verifica. Verrà effettuata anche una verifica ai canali di bonifica, dal momento che sono invasati per uso irriguo e potrebbero alzarsi molto velocemente". Anche a Budrio, sempre in provincia di Bologna, Polizia locale e Protezione civile "stanno costantemente presidiando i corsi d'acqua principali per monitorare la situazione".

Poi arriva il caldo: ecco quando

Nella giornata di mercoledì si avrà un ulteriore miglioramento al Nord dove il sole sarà prevalente, mentre il maltempo continuerà a colpire diffusamente il medio e basso Adriatico. Per avere un deciso e più ampio miglioramento dovremo aspettare giovedì quando il sole sarà prevalente al Centro-Nord e dal pomeriggio anche al Sud. Sarà da questa giornata infatti che un promontorio di alta pressione avanzerà deciso sull'Italia, garantendo non solo un tempo soleggiato, ma anche un importante aumento delle temperature. Oltre al maltempo saranno anche le temperature che diventeranno le protagoniste dei prossimi giorni, infatti grazie al maggior soleggiamento e nel contempo all'aria più calda che alimenterà l'alta pressione i valori termici diurni saliranno facilmente oltre i 23°C al Nord, in Toscana e in Sardegna. Tra giovedì e sabato prossimi si raggiungeranno addirittura picchi quasi estivi. Basti pensare che sulle valli dell`Alto Adige si toccheranno i 28°C, sulla Pianura Padana e in Sardegna i 25-26°C.

Previsioni meteo in Emilia Romagna