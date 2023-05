Maltempo oggi in Emilia Romagna 16 maggio, è allerta rossa: scuole chiuse e smart working. La diretta

Bologna, 16 maggio 2023 – Una nuova allerta, di colore rosso, è scattata a mezzanotte su gran parte del territorio regionale a eccezione di parti del Piacentino, Ferrarese, Parmense e Reggiano. L’Emilia-Romagna è pronta, quindi, alla terza ondata di maltempo nel giro di dieci giorni. Sulle spiagge di Lido di Classe, nel Ravennate, si corre ai ripari in vista delle possibili mareggiate di questi giorni: ruspe in azione per costruire dune di sabbia che possano arginare la furia del mare. Capitolo scuole. A Ravenna sono chiuse – stop anche agli impianti sportivi e alle palestre – così come a Forlì, Cesena, Riccione e nella Città metropolitana di Bologna. Diversa la situazione nel Modenese: in città le scuole sono aperte oggi, mentre nei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca i sindaci dell’Unione Terre di Castelli hanno seguito la linea adottata in gran parte dell’Emilia-Romagna con la chiusura dei cancelli. La Regione, inoltre, ha invitato a sospendere le gite in entrata e in uscita dal territorio e a lavorare in smart working.