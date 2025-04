Maltempo oggi in Emilia Romagna, allagate strade e case nel Piacentino: la diretta

Bologna, 17 aprile 2025 – Guai in Piemonte, ma anche l’Emilia Romagna è vittima del maltempo. Lo aveva previsto l’allerta meteo e le piogge hanno iniziato a battere forte dalla notte, soprattutto nella zona occidentale dell’Emilia Romagna (anche se la criticità arancione per vento forte riguarda l’area di Rimini e Ferrara.

A causa dei temporali, dunque, si sono formati allagamenti in alcune zone della Valnure, in provincia di Piacenza, in particolare a Ponte dall'Olio, dove l'acqua ha invaso anche strade e alcune abitazioni del centro urbano. Hanno straripato alcuni torrenti minori in concomitanza di frane e alberi caduti nelle zone collinari delle Valli Arda, Nure e Trebbia.

Il livello dei fiumi nel Piacentino e nel Parmense hanno raggiunto la soglia arancione e rossa, mentre il Reno e il Secchia tra Bologna e Modena sono ancora alla soglia 1 (criticità gialla).

