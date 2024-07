Maltempo oggi in Emilia Romagna, grandine e temporali: le notizie in diretta

Bologna, 3 luglio 2024 – La giornata è iniziata con temporali e fulmini in diverse parti della regione. Già alle sette questa mattina ci sono state precipitazioni intense sulle colline della provincia di Piacenza, poco più tardi sono state segnalati temporali lungo la costa e fra le province di Ferrara e Ravenna.

Per oggi è in vigore un’allerta gialla per temporali e maltempo su tutta la regione: dopo il caldo e l’afa del weekend la settimana è iniziata con un abbassamento generalizzato delle temperature e locali perturbazioni. Lunedì 1 luglio una fortissima grandinata ha colpito Bologna, mentre ieri (martedì 2 luglio) c’è stata una tempesta di sabbia a Gatteo Mare.

