Mareggiate e spiagge allagate oggi in Romagna: vento a 80km/h. La diretta sul maltempo

Cesenatico (Cesena), 5 ottobre 2025 – La riviera è finita sott’acqua. Dai Lidi Ravennati, passando per Milano Marittima, Cervia, Cesenatico, Gatteo a Mare, San Mauro Mare e tutta la zona della provincia di Rimini, la spiaggia e i lungomare sono sommersi.
Le mareggiate, con il livello dell’acqua a ben 1 metro e 24 centimetri sopra il medio mare e le forti raffiche di vento che hanno superato gli 80 chilometri orari, hanno determinato un eccezionale fenomeno di ingressione marina.
Oltre agli stabilimenti balneari, molti dei quali erano ancora aperti, sono stati allagati anche i lungomare e le strade dei quartieri a mare, dove ci sono anche ristoranti e attività commerciali. Sul campo la Protezione civile, la Polizia locale, le forze dell’ordine e le maestranze delle società municipalizzate.
L’allerta meteo arancione, diramata dalla Protezione civile, invita alla massima prudenza: si raccomanda di evitare l’accesso a spiagge, pinete, parchi e tutte le zone vicino al mare.
Le notizie in diretta
“Le onde sono grosse, la mareggiata è importante – spiegano i bagnini –. Bastava poter montare le dune di sabbia qualche giorno prima: invece abbiamo dovuto aspettare e ora contiamo i danni”.
Negli anni scorsi la concessione per l’innalzamento delle dune artificiali, che servono a proteggere gli stabilimenti in vista delle mareggiate autunnali, era in vigore dal 1° ottobre. Quest’anno, invece, l’autorizzazione comunale è stata fissata al 6 ottobre, lasciando la costa scoperta proprio nei giorni del primo forte maltempo della stagione.
A Cervia, al momento il danno principale si è verificato al circolo nautico Amici della Vela di Milano Marittima, dove l’acqua è entrata prepotente nell’area esterna. Se tutto va come deve andare, l’acqua dovrebbe risparmiare i locali interni e rientrare lentamente a seguito dell’abbassamento del vento.
"In questo momento violente raffiche di vento in città e si sta alzando la marea", scrive in tarda mattinata il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, che ha predisposto l'apertura del Centro operativo comunale. "Si raccomanda la massima attenzione: Non accedere alle pinete, evitare parchi, zone alberate e zone con allestimenti precari, evitare la spiaggia e le banchine del porto canale, evitare scantinati e seminterrati nella zona del porto canale e della fascia costiera", continua il primo cittadino. A Cesenatico "sono cominciati allagamenti diffusi nelle zone dei lungomari, prestare attenzione e non rivolgersi in quelle zone", avvisa il sindaco Matteo Gozzoli.
Anche il Riminese è sott'acqua. Sembrano essere state colpite soprattutto le zone di Igea Marina, Viserba e Riccione. Mare ancora molto agitato, sollecitato dalla spinta del vento.
Numerosi problemi e danni per l'ingressione del mare da Marina di Ravenna fino a Cervia e Milano Marittima. Nel Canalino di Milano Marittima l’acqua ha raggiunto la linea dei bagni, sommergendo ampi tratti di spiaggia. Alle 11.30 l’acqua del mare è entrata in numerosi stabilimenti balneari da Marina di Ravenna fino a Lido di Savio, travolgendo passerelle e cabine, sommergendo le zone centrali dei bagni e spingendosi fin dentro ai locali di servizio.
"La mareggiata che sta interessando la nostra costa è molto violenta con valori al di sopra delle medie storiche. Abbiamo l'altezza del mare a +1.24 metri sul livello del medio mare e vento a 80km". Lo spiega il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli. "Diverse zone del litorale da Zadina a Villamarina risultano allagate, stiamo intervenendo per chiudere le strade allagate, non dirigersi sui lungomare se non per necessità", avvisa.
Spiagge completamente allagate e devastate in quasi tutta la Romagna. Il mare in tempesta, spinto da forti venti di bora, ha provocato ingressioni marine in diversi punti della costa.