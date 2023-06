Maltempo oggi in Emilia Romagna, forti temporali e grandinate in atto: ecco dove

Reggio Emilia, 3 giugno 2023 – Momenti di paura, per un violento temporale che si è abbattuto nel reggiano, intorno alle 15.30 tra i comuni di Baiso e Castellarano che ha causato il crollo di un albero su alcune macchine parcheggiate in località Roteglia senza, fortunatamente, causare feriti, ma creando seri disagi alla circolazione sulla SR486 e SP19.

Su queste due strade il flusso d’acqua e fango impedisce ai veicoli di proseguire. In azione le pattuglie delle stazioni di Baiso e Castellarano e del nucleo radiomobile di Castelnuovo Monti che stanno intervenendo per la viabilità e per eventuali interventi di soccorso. È stato richiesto intervento Vigili del Fuoco.

Maltempo: acqua e fango sulle strada nel reggiano

Per oggi era stata emanata un’allerta arancione per temporali in Emilia Romagna (per domenica 4 giugno invece allerta gialla). E infatti, forti piogge a carattere temporalesco si sono sviluppate sul crinale appenninico della province di Modena e Reggio Emilia, ma si segnalano temporali anche nel bolognese, nel parmense e in provincia di Forlì-Cesena. Nello specifico in pochi minuti sono caduti 60 mm di pioggia a Zola Predosa (Bologna). Piogge intense piuttosto estese, che con locali grandinate interessano l'Appennino bolognese ma che si stanno spostando verso la città e verso la pianura ferrarese.

Nubifragio anche tra Modena e Bologna, zona Anzola Emilia, con forte riduzione della visibilità. E in città a Forlì, anche nelle aree recentemente alluvionate. 23 mm caduti in pochi minuti tra il centro di Forlì e zona Romiti. Questo il parcheggio del Parco Urbano.

Parco Urbano a Forlì allagato (foto di Emilia Romagna Meteo)

Forte grandine poi a Sogliano al Rubicone e in città a Parma e tra Collecchio, Lemignano, Sala Baganza, Felino e Corcagnano, come segnala Emilia Romagna Meteo.