Civiltà contro cafonate
Massimo Pandolfi
Civiltà contro cafonate
Cronaca
CronacaMaltempo in Emilia Romagna, la Regione: Riviera operativa, pronti allo stato di calamità
24 ago 2025
LORENZO PRIVIATO
Cronaca
Maltempo in Emilia Romagna, la Regione: Riviera operativa, pronti allo stato di calamità

Il presidente Michele de Pascale fa il punto a poche ore dall’evento estremo che ha colpito la costa. “Questa terra manderà ancora una volta un messaggio di resilenza e efficienza che non ha eguali. Abbiamo già stanziato i primi fondi per i Comuni”

Maltempo in Emilia Romagna, la Regione: Riviera operativa, pronti allo stato di calamità
Ravenna, 24 agosto 2025 – La mattina dopo il violentissimo nubifragio tra grandine, vento fortissimo e pioggia violentissima che ha colpito la Romagna, il presidente della Regione Michele De Pascale (video) è in giro tra Cervia e Milano Marittima, il ‘suo’ territorio, con la camicia della Protezione civile.

Cosa è successo oggi in Romagna: grandine e vento a 120 km orari. L’esperto spiega l’evento eccezionale

Qual è il primo bilancio?

"È stato un evento veramente molto violento, i danni sono su tutta la costa, qui – spiega – c'è stato un picco di ventosità nelle ore notturne che per fortuna non ha fatto nessuna vittima né feriti e questa è la cosa ovviamente più importante".

Furia del maltempo sulla costa romagnola, allarme e danni. Ma le spiagge sono aperte

Com’è la situazione sulle spiagge?

“La riviera è già operativa: tantissimi turisti stanno facendo shopping o sono in spiaggia. C’è la macchina dei lavori che sta lavorando alacremente e sono convinto che la Romagna ancora una volta manderà un messaggio di resilenza e efficienza anche davanti ad eventi estremi come quello che ci ha colpito. Una capacità che non ha nessun altro luogo del mondo”.

La riviera devastata dalla tempesta
Oltre a lettini e ombrelloni sono volati anche i pedalò: qui siamo a Cesenatico (foto Mascellani)

Cosa sta succedendo stamattina?

“Siamo in costante contatto con i sindaci e con le squadre degli operatori e dei volontari di protezione civile, vigili del fuoco e forze dell'ordine che sono al lavoro da ore per assistere le persone e mettere in sicurezza il territorio, ma siamo tutti in campo per rimediare a quanto successo e tornare al più presto alla normalità”

Ci sono gli estremi per uno stato di calamità, a suo giudizio?

“Quello regionale sicuramente lo emaneremo e come Regione ovviamente abbiamo già disposto di stanziare fondi a supporto dei Comuni colpiti. Milano Marittima forse è uno dei luoghi più verdi di tutta la Riviera romagnola e quindi è chiaro che quando ci sono danni alle alberature è anche uno dei territori più colpiti, ma proprio per questa sua caratteristica”.

ll violento temporale con raffiche di vento e grandine che ha colpito prima dell'alba la costa romagnola, interessando inizialmente il Ravennate e spostandosi poi sulla provincia di Rimini ha trasformato le strade in torrenti, provocando l'allagamento di numerosi sottopassi e abbattendo alberi che, cadendo, hanno reso irraggiungibili alcune zone. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

