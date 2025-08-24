Maltempo in Emilia Romagna, la Regione: Riviera operativa, pronti allo stato di calamità

Ravenna, 24 agosto 2025 – La mattina dopo il violentissimo nubifragio tra grandine, vento fortissimo e pioggia violentissima che ha colpito la Romagna, il presidente della Regione Michele De Pascale (video) è in giro tra Cervia e Milano Marittima, il ‘suo’ territorio, con la camicia della Protezione civile.

Qual è il primo bilancio?

"È stato un evento veramente molto violento, i danni sono su tutta la costa, qui – spiega – c'è stato un picco di ventosità nelle ore notturne che per fortuna non ha fatto nessuna vittima né feriti e questa è la cosa ovviamente più importante".

Com’è la situazione sulle spiagge?

“La riviera è già operativa: tantissimi turisti stanno facendo shopping o sono in spiaggia. C’è la macchina dei lavori che sta lavorando alacremente e sono convinto che la Romagna ancora una volta manderà un messaggio di resilenza e efficienza anche davanti ad eventi estremi come quello che ci ha colpito. Una capacità che non ha nessun altro luogo del mondo”.

Oltre a lettini e ombrelloni sono volati anche i pedalò: qui siamo a Cesenatico (foto Mascellani)

Cosa sta succedendo stamattina?

“Siamo in costante contatto con i sindaci e con le squadre degli operatori e dei volontari di protezione civile, vigili del fuoco e forze dell'ordine che sono al lavoro da ore per assistere le persone e mettere in sicurezza il territorio, ma siamo tutti in campo per rimediare a quanto successo e tornare al più presto alla normalità”

Ci sono gli estremi per uno stato di calamità, a suo giudizio?

“Quello regionale sicuramente lo emaneremo e come Regione ovviamente abbiamo già disposto di stanziare fondi a supporto dei Comuni colpiti. Milano Marittima forse è uno dei luoghi più verdi di tutta la Riviera romagnola e quindi è chiaro che quando ci sono danni alle alberature è anche uno dei territori più colpiti, ma proprio per questa sua caratteristica”.