Maltempo in Emilia Romagna, la Regione: Riviera operativa, pronti allo stato di calamità

Ravenna, 24 agosto 2025 – La mattina dopo il violentissimo nubifragio tra grandine, vento fortissimo e pioggia violentissima che ha colpito la Romagna, il presidente della Regione Michele De Pascale (video) è in giro tra Cervia e Milano Marittima, il ‘suo’ territorio, con la camicia della Protezione civile.
Qual è il primo bilancio?
"È stato un evento veramente molto violento, i danni sono su tutta la costa, qui – spiega – c'è stato un picco di ventosità nelle ore notturne che per fortuna non ha fatto nessuna vittima né feriti e questa è la cosa ovviamente più importante".
Com’è la situazione sulle spiagge?
“La riviera è già operativa: tantissimi turisti stanno facendo shopping o sono in spiaggia. C’è la macchina dei lavori che sta lavorando alacremente e sono convinto che la Romagna ancora una volta manderà un messaggio di resilenza e efficienza anche davanti ad eventi estremi come quello che ci ha colpito. Una capacità che non ha nessun altro luogo del mondo”.
Cosa sta succedendo stamattina?
“Siamo in costante contatto con i sindaci e con le squadre degli operatori e dei volontari di protezione civile, vigili del fuoco e forze dell'ordine che sono al lavoro da ore per assistere le persone e mettere in sicurezza il territorio, ma siamo tutti in campo per rimediare a quanto successo e tornare al più presto alla normalità”
Ci sono gli estremi per uno stato di calamità, a suo giudizio?
“Quello regionale sicuramente lo emaneremo e come Regione ovviamente abbiamo già disposto di stanziare fondi a supporto dei Comuni colpiti. Milano Marittima forse è uno dei luoghi più verdi di tutta la Riviera romagnola e quindi è chiaro che quando ci sono danni alle alberature è anche uno dei territori più colpiti, ma proprio per questa sua caratteristica”.