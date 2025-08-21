Maltempo in Romagna, a Cervia e Pinarella tra i 40 e i 55 mm di pioggia in un’ora

Ravenna, 21 agosto 2025 – Serata di temporali intensi quella di ieri sera in Romagna, dopo che nuvoloni neri e carichi di pioggia hanno attraversato un po’ tutta la regione. Le zone più colpite sono state il Ravennate e il Forlivese.

Questa nuova ondata di maltempo ha spazzato via il caldo ferragostano e anche per oggi, giovedì 21 agosto, resta valida una allerta gialla per temporali.

Allagamenti e piogge molto intense tra Cervia, Pinarella e Lido di Savio

Cervia, Milano Marittima e Pinarella allagate

La zona più colpita ieri in serata è stata quella Ravennate, con piogge molto intense tra Cervia, Pinarella e Lido di Savio.

Allagamenti in buona parte del litorale cittadino e disagi a Cervia. Da Pinarella a Savio la situazione, in alcuni momento, faceva paura. Poi il maltempo è fortunatamente passato. Allagati il centro di Cervia, Milano Marittima e Pinarella.

È questo il riassunto delle ore in cui il maltempo si è accanito sulla città facendo cadere, in mezz’ora “33 mm di pioggia” spiega l’assessore Mirko Boschetti. Sul bilancio, per il momento, non si registrano danni significativi. “Qualche ramo caduto che è stato rimosso, qualche allagamento diffuso – defluito a pioggia terminata, previo liberamento delle caditoie. Inoltre, il mare non riceveva acqua a causa dell’alta marea”, ha proseguito l’assessore Boschetti.

Con il maltempo in arrivo, ieri sera, il sindaco Mattia Missiroli, aveva comunicato la chiusura – a causa delle forti precipitazioni – la chiusura del sottopassaggio di via Fusconi e il sottopasso di via Cosmonauti. Chiusa anche via Cannuzzola e il parco fluviale di Cannuzzo. Nella notte, terminata la pioggia, le strade sono state regolarmente riaperte. La situazione, questa mattina, è tornata alla normalità in attesa, però, delle nuove piogge previste nelle prossime ore.

Strade come fiumi e sottopassi allagati a Cervia

Nubifragio nel Ravennate

“Nella serata di ieri un sistema temporalesco di tipo multicellulare, proveniente dal settore appenninico e pedeappenninico forlivese, si è intensificato in prossimità della costa grazie all’ulteriore alimentazione di aria molto umida e calda in ingresso nei bassi strati dal mare attraverso deboli correnti da est”, commenta il meteorologo Pierluigi Randi. “Il sistema, muovendosi verso nord-est, ha provocato piogge molto intense in un breve lasso di tempo. Nell’area compresa tra Cervia e Pinarella sono attivi quattro sensori pluviometrici che hanno registrato tra i 40 e i 55 mm di pioggia in circa un’ora (20,30-21,30), con il picco massimo a Pinarella”.

“La stazione dell’Aeronautica Militare – continua Randi – ha rilevato una precipitazione di 40,8 mm sempre in circa 1 ora. Per l’area interessata si tratta di valori che si possono definire molto consistenti e fortemente anomali, dal momento che nell’intero mese di agosto dovrebbero cadere 51,2 mm di pioggia (periodo 1991-2020). Pertanto, in circa un’ora è caduta la pioggia che normalmente dovrebbe aversi nell’intero mese. Se consideriamo questi quantitativi a livello giornaliero non si possono definire insoliti, ma in una sola ora rappresentano un evento assai significativo e che facilmente può provocare allagamenti urbani. Del resto, la tendenza ad un aumento di frequenza degli eventi di pioggia molto intensa o estrema in brevi lassi di tempo è avvalorata dai dati degli ultimi anni, con la nostra regione che sempre più spesso è soggetta ad episodi di questo tipo (ultimo esempio il 20 maggio scorso a Forlì con oltre 60 mm in un’ora)”.

Com’è andata a Forlì-Cesena

Dalla serata di ieri, mercoledì 20 agosto e per tutta la notte, le squadre dei Vigili del Fuoco della provincia di Forlì-Cesena hanno effettuato circa 20 interventi legati al maltempo.

Gli interventi hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi caduti che ostruivano la circolazione; la messa in sicurezza di rami pericolanti da strade e aree pubbliche e la verifica di allagamenti e situazioni di potenziale rischio. Non si registrano feriti.

Sull’Appennino segnalata grandine tra Verghereto e Monte Fumaiolo.

Maltempo a Rimini

Questa notte, le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Rimini hanno effettuato circa trenta interventi per la rimozione di piante e rami pericolanti, concentrati soprattutto nella zona di Cattolica. Non si registrano feriti. Anche qui grandine sulle colline.