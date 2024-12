Marcia per la pace in 9 città dell’Emilia Romagna: ecco quali

Bologna, 30 dicembre 2024 - Tutta la regione in marcia per la pace: l'appuntamento è per il primo gennaio in piazza Nettuno alle 15.30, da qui ci si muoverà per la cattedrale di San Pietro in via Indipendenza. "Una camminata breve, dunque simbolica - spiegano gli organizzatori - e ricca di significato anche per la data scelta". Diversi i momenti: fiaccolata, lettura della Costituzione da parte dei cittadini e un momento di preghiera interreligiosa.

In occasione della 58esima giornata internazionale della pace, "il popolo ha deciso di camminare insieme organizzando iniziative non violente contemporanee e coordinate a Bologna, Faenza, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini.

Ma questo è solo il primo passo: partirà da questa mobilitazione comune un Coordinamento regionale stabile per la pace, che ha come primo obiettivo la richiesta formale al nuovo governo regionale di istituire una delega alla pace e alla non violenza, non simbolica, ma strutturale e strutturata, che caratterizzi significativamente e politicamente l'Emilia-Romagna come Regione di Pace.

A Bologna tra gli organizzatori Europe for Peace Bologna e Portico della Pace, e, da Imola, il Comitato pace e diritti del circondario imolese e la consulta diocesana imolese delle associazioni laical44i. Ben sessanta le adesioni alla marcia, da parte di diverse realtà, che si registrano al momento.