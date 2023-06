Mare in Emilia Romagna: torna balneabile alla spiaggia della Bassona

Ravenna, 1 giugno 2023 – Tornano balneabili le acque che bagnano la spiaggia della Bassona, nel Comune di Ravenna, a nord della foce del Bevano.

Il campionamento aggiuntivo, a cura dei tecnici di Arpae, è stato fatto il 31 maggio, e l’esito ha dimostrato il rientro nei limiti normativi che regolano la balneabilità delle acque.

Spiaggia della Bassona, nel Ravennate: mare ok (Foto Zani)

L’ordinanza di non balneabilità emanata ieri dal sindaco, per quel tratto di mare, sarà revocata.

Tutti i tratti non balneabili del 31 maggio – La mappa nel Ravennate

L’ok al via della stagione balneare in Romagna – domani, 2 giugno – era arrivato ieri dall’analisi delle acque: mare pulito in 79 punti di campionamento su 98 lungo la costa tra Ferrara e Rimini.

Ma a non aver passato l’esame dei test Arpae ieri erano 19 tratti del litorale, concentrati soprattutto nelle province di Ravenna e parte di Forlì-Cesena: divieto di balneazione come conseguenza dell’alluvione.