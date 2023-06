Maturità 2023 nelle zone alluvionate, ecco cosa ha detto il ministro Valditara

Bologna, 13 giugno 2023 – Solo un esame orale per le prove di terza media e di Maturità per gli studenti che sono residenti nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna o con la scuola nel Comune alluvionato. E’ un’ordinanza che aveva firmato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per agevolare chi aveva subito grossi danni e disagi a seguito del maltempo che si era abbattuto in Emilia Romagna da inizio maggio. Ma la decisione del ministro, in realtà, ha creato profondo malumore e molte proteste sia tra i ragazzi che si avvicinano agli esami, sia tra i loro genitori e i loro professori.

Maturità 2023 solo orale nelle zone alluvionate, proteste contro il ministro Valditara

Subbuglio, agitazione, rabbia nel Bolognese, con l’assessora regionale alla Scuola, Paola Salomoni che ha ribadito come gli esami di terza media siano tuttora in corso e “i territori non sono stati coinvolti nella decisione. L’ordinanza è arrivata in ritardo, a oltre un mese dal primo evento alluvionale. La mancata condivisione ha comportato gravi criticità". Con gli alunni ‘alluvionati’ della 3ª D e 3ª E della media Tommaso Casini di Monteveglio che, ieri mattina, sono andati a scuola, a Bazzano (stesso comprensivo), armati di foglio bianco e penna per sostenere lo scritto di italiano insieme ai compagni non alluvionati. Mentre i presidi hanno scritto una lettera nella quale sottolineano come i ragazzi abbiano il diritto di scegliere come fare l’esame. Il rischio è che coesistano due tipologie di esame nella stessa classe. Anche i docenti sono in rivolta e gli studenti protestano: ci siamo preparati per gli scritti, ora cambia tutto.

Anche a Cesena c’è grande agitazione tra i presidi e sono arrivate anche le critiche del sindaco: "Se fossi stato contattato dal ministero avrei raccolto il parere delle scuole".

Delusione e confusione tra gli studenti a Ravenna che sono sbigottiti davanti agli ultimi cambiamenti riguardo le loro prove d’esame: “Il provvedimento non ha senso, dobbiamo studiare in meno tempo". E una prof aggiunge: "Erano cinque anni che si esercitavano per gli scritti e invece li hanno tolti".

Il ministro Valditara: ecco cosa ha detto sull’esame solo orale

Il ministro Valditara, a margine di una visita al Polo tecnico professionale Compagnoni Marconì di Lugo, nel Ravennate, ha cercato di difendersi dalle critiche, spiegando che si è scelto di procedere “stabilendo soltanto l'orale. Nel fare questo abbiamo seguito esattamente quello che si è fatto per il terremoto dell'Emilia e per il terremoto de l'Aquila”.

“Abbiamo puntualmente comunicato il 7 di giugno in cabina di regia alla presenza del presidente della Regione e dei presidenti di tutte le province interessate - ha osservato - la decisione di eliminare gli scritti per i ragazzi coinvolti dall'alluvione. Non vi è stata alcuna obiezione - ha aggiunto il ministro -: la cabina di regia serve appunto per discutere i provvedimenti da adottare e il giorno successivo sono stati adottati quei provvedimenti”.

Inoltre, ha proseguito Valditara, “devo dire che in quella occasione, anche in via informale, ho avuto una interlocuzione non soltanto con De Pascale", sindaco e presidente della Provincia di di Ravenna, “ma anche con Bonaccini. Gli ho comunicato che da parte l'Ufficio Scolastico Regionale c'era questo suggerimento e gli ho chiesto anche se ci fossero ulteriori suggerimenti da fornire, devo dire che ho incontrato un sostanziale consenso da parte di tutti. Non era possibile fare diversamente - ha concluso - perché il rischio sarebbe stato veramente il caos: questa era la soluzione più semplice fra quelle adottate”.