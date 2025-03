Merce scaduta nei supermercati dell’Emilia-Romagna: scattano le multe, ecco dove

Bologna, 18 marzo 2025 – Prodotti scaduti, condizioni igieniche non sufficienti e consumatori a rischio: multe da oltre 2mila euro in due supermercati emiliani.

I Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Parma hanno effettuato una serie di controlli igienico-sanitari in due supermercati delle province di Piacenza e Reggio Emilia, rilevando gravi irregolarità.

Le ispezioni hanno portato alla contestazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 5.000 euro.

Problemi a una cella frigorifera e nel processo di decongelamento

Nel dettaglio, in un supermercato della Val Nure, in provincia di Piacenza, gli ispettori hanno riscontrato condizioni igieniche non adeguate all'interno della cella frigorifera, dove era presente una significativa quantità di ghiaccio in eccesso a causa di un malfunzionamento dell'attrezzatura. Inoltre, sono state accertate carenze nelle procedure di autocontrollo in materia di decongelamento dei prodotti da forno. Per queste violazioni, al legale responsabile dell'esercizio è stata inflitta una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro.

Cioccolato al cocco scaduto negli scaffali

Un altro intervento è stato eseguito nella pianura reggiana, in provincia di Reggio Emilia, dove i militari hanno sequestrato 18 confezioni di barrette di cioccolato al cocco esposte alla vendita nonostante il termine minimo di conservazione fosse già scaduto.

Il valore commerciale della merce sequestrata ammontava a circa 50 euro. Anche in questo caso, il legale rappresentante del supermercato ha ricevuto una multa, questa volta di 2.000 euro.

Sicurezza dei consumatori

L’attività dei Carabinieri del Nas di Parma proseguirà con ulteriori ispezioni nel settore della distribuzione alimentare, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei consumatori e il rispetto delle normative igienico-sanitarie.