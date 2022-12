Meteo Emilia Romagna, Alberoni (Arpae): "È un caldo record come in tutto il 2022”

Pierpaolo Alberoni della Struttura Idro Meteo Clima di Arpae

Bologna, 29 dicembre 2022 – Nessun fiocco di neve sta ora imbiancando le cime dell’Emilia-Romagna, dove la stagione invernale sembra faticare a partire. Un problema metereologico "che danneggia economicamente gli operatori – precisa Pierpaolo Alberoni della Struttura Idro Meteo Clima di Arpae – ma anche chi voleva trascorrere le ferie e le feste sugli sci".

Pierpaolo Alberoni della Struttura Idro Meteo Clima di Arpae

Alberoni, quali sono le prospettive?

"A metà novembre abbiamo avuto un exploit che ci aveva fatto ben pensare, con qualche nevicata di 10-15 centimetri. Poi, le temperature negli ultimi quindici giorni si sono progressivamente alzate, fino a trovarci ora in questa situazione, molto critica per le montagne".

È una situazione che durerà a lungo?

"Per i prossimi dieci giorni sarà molto difficile pensare a una nevicata in arrivo. Le temperature, infatti, rimarranno alte: giusto domani (oggi, ndr) saranno possibili alcune sporadiche precipitazioni, soprattutto nella parte centro occidentale del nostro Appennino, ma saranno liquide e di scarsa entità: non avranno, quindi, alcun effetto. Per ora di neve non se ne vede, e questo grosso problema metereologico si riversa ora sulla filiera della montagna".

Anche durante l’autunno, le temperature sono state più elevate del previsto. Come successo, ad esempio, nell’anomalo ponte di Ognissanti.

"È stato un 2022 molto caldo. Da giugno in poi siamo stati ampiamente sopra le temperature medie stagionali degli ultimi trent’anni. Non sono mancati comunque episodi, come a metà settembre, dove perturbazioni più intense hanno portato più aria fredda e abbassato le temperature. Per il resto però, come abbiamo potuto vedere a ottobre e novembre, ci sono state temperature molto alte, anche al di sopra dei massimi storici registrati negli ultimi trent’anni. Siamo poi rientrati dalla metà di novembre fino alla metà di dicembre, con una situazione decisamente autunnale e non priva di pioggie".

E poi?

"Da metà di questo mese, invece, è rimontata l’alta pressione africana. E potremmo essere di nuovo prossimi al problema della siccità. Anche in questi giorni registriamo una temperatura media confrontabile con i massimi assoluti che abbiamo avuto negli ultimi trent’anni. Ieri la media regionale era di otto gradi, ovvero cinque gradi in più rispetto al clima normale. È un bene per le bollette, ma un male per tanti altri settori".