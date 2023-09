Meteo, allerta gialla per vento in Emilia Romagna: quando pioverà

Bologna, 17 settembre 2023 - Dopo l’allerta gialla per temporali di ieri, in questo settembre dal meteo ballerino, con temperature al di sopra della media nonostante le perturbazioni, oggi l'Arpae ha emesso un'allerta gialla per vento in gran parte dell'Emilia Romagna e specificatamente nella metà sud della regione (province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini).

L'Arpae ha emanato l'allerta gialla per vento per domani in Emilia Romagna

"Dal primo pomeriggio di lunedì 18 settembre - scrivono gli esperti nel bollettino - è prevista una ventilazione sostenuta da sud-ovest sui rilievi appenninici occidentali, in progressiva estensione all'intero arco appenninico, con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata (60-75 Km/h), con possibili temporanei rinforzi di intensità superiore". L'allerta dura fino a mezzanotte.

Previsioni meteo in Emilia Romagna: quando piove

Quanto alle previsioni, il cielo domani sarà nuvoloso, con piogge deboli intermittenti sull'Appennino occidentale. Le temperature saranno in lieve aumento, con le minime comprese tra 19 e 22 gradi e le massime tra 27 e 31 gradi. Per martedì la situazione appare stabile, con "nuvolosità variabile con possibilità di brevi e locali rovesci nel corso della giornata, più probabili sui rilievi". La tendenza dei prossimi giorni: "Il progressivo approfondimento di un'onda depressionaria di origine atlantica apporterà condizioni di tempo instabile con precipitazioni più probabili nelle giornate di Venerdì e Sabato. Temperature in diminuzione dalla giornata di Venerdì.

Il meteorologo: il clima alle porte dell'autunno

Roberto Nanni, tecnico Meteorologo di Ampro, tratteggia per noi la situazione che ci porterà all'autunno (l'equinozio quest'anno è il 23 settembre). Il 'verdetto' è semplice: le giornate si accorciano, ma il caldo tipicamente estivo sembra deciso a non abbandonare l'Italia e l'Emilia Romagna, tanto che le alte temperature, anomale per la stagione, 'resistono' anche in questa seconda decade di settembre. "Solo a Rimini, per esempio, pur essendo un comune costiero, il termometro ha superato di ben 2,7° centigradi la media climatica trentennale (1961-1990) - rileva Nanni - E di certo non è andata meglio prendendo come riferimento il trentennio più recente (1991-2020) facendo registrare un aumento di 2,3 gradi". Di chi la colpa? Il maggior indiziato, dice Nanni, è il riscaldamento globale, che porta "repentinamente sul gradino più elevato del podio una gran moltitudine di mesi del nuovo millennio: e in questo momento, a Rimini, come in tante altre città della nostra regione, il mese di settembre si classificherebbe come il terzo più caldo di sempre".

Cosa farà l'anticiclone africano

La recente perturbazione ha "prodotto solo un calo effimero delle temperature", sottolinea l'esperto, e "l'anticiclone africano già da domenica 17 sarà nuovamente invogliato a risalire verso il Mediterraneo e, tra alti e bassi, favorire temperature massime al di sopra della norma. E con tutto rispetto 'elevate', considerato che saremo verso la fine della seconda decade di settembre e ad un passo dall'ingresso astronomico dell'autunno".

Caldo anomalo e perturbazioni in arrivo

Nanni prevede: "Molto probabilmente, la prosecuzione del caldo anomalo avrà la meglio per un po', sebbene l'individuazione di due perturbazioni (la numero 4 tra lunedì 18 e martedì 19 e la numero 5, più incisiva, tra giovedì 21 e venerdì 22) potrebbe non essere sufficientemente significativa nel riportare i termometri attorno ai valori 'normali' di riferimento. Così, senza tanti sforzi, potremmo trovarci a un passo dal settembre 2011, quando, non solo a Rimini, il caldo anomalo segno un'anomalia di 3 gradi in più rispetto all'andamento termico medio".

La mappa del meteo