Meteo, arriva la pioggia in Emilia Romagna: ecco quando

Bologna, 12 settembre 2023 - Il tempo sta per cambiare in Emilia Romagna. Correnti atlantiche molto umide porteranno in regione nuvolosità e qualche pioggia, facendo scendere le temperature nella norma per la stagione. Con picchi attuali che si aggirano sui 30 gradi e l’arrivo di correnti fresche e umide cresce la preoccupazione su eventuali rischi grandine e alluvioni. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Maltempo Emilia Romagna, c’è rischio grandine?

Prevedere grandine non è affatto facile. Ad ogni modo, quelle preannunciate da Arpae non sembrano essere piogge di elevata intensità. In particolare, l’Agenzia regionale rileva un cambio tra mercoledì 13 e venerdì 15 settembre, dove correnti atlantiche umide e instabili causeranno una variazione atmosferica in Emilia Romagna, portando nuvolosità e qualche pioggia breve e occasionale. Ci sarà un abbassamento delle temperature, rispetto ai 30 gradi attuali, ma si rialzeranno leggermente.

Previsioni meteo mercoledì 13 settembre

Mercoledì il tempo sarà variabile: nuvoloso, con qualche schiarita nelle ore centrali della giornata. Qualche addensamento potrebbe dare vita a breve pioggia sui rilievi e sul settore occidentale dell’Emilia Romagna. Le temperature massime in pianura diminuiranno leggermente, restando comprese tra 29 e 31 gradi; mentre le minime in lieve aumento tra 19 e 21 gradi. Mentre il mare risulterà calmo o poco mosso, il vento in regione soffierà nell’area sud ovest delle pianure e sui rilievi sud-occidentali.

Previsioni meteo giovedì 14

È giovedì che si concretizzerà il cambiamento atmosferico preannunciato. Durante l’arco della giornata, infatti, si assisterà ad un aumento della nuvolosità con qualche rovescio anche temporalesco sulle pianure settentrionali. È prevista pioggia nelle province di Cesena, Reggio Emilia, Modena, Forlì, Bologna e Piacenza. In calo le temperature con minime tra 19 e 21 gradi e massime tra 27 e 29 gradi. Il vento cambierà la sua rotta ruotando dai quadranti settentrionali a quelli orientali verso sera.

Tendenze e previsioni per il weekend

Stando alle tendenze Arpae, da venerdì 15 a domenica 17 settembre si assisterà all’aumento di nubi e piogge, specie lungo il litorale. L’indebolimento dell’anticiclone favorirà infatti l’ingresso di corrente atlantiche fredde, umide e instabili associate a piogge e temperature più basse. Per il momento, almeno per il weekend, le temperature si manterranno leggermente in calo tra 28 e 30 gradi e con minime sotto i 20 gradi.