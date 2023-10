Meteo, in arrivo piogge e temporali in Emilia Romagna: ecco dove e quando

Bologna, 17 ottobre 2023 – L’autunno comincia a farsi sentire e, dopo l’abbassamento delle temperature, ecco in arrivo anche l’allerta gialla per temporali in Emilia-Romagna. Le criticità saranno per le giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre.

L’ Arpae ha predisposto allerta meteo di colore giallo per piogge nelle province di Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Ravenna. “Per la giornata di mercoledì 18 ottobre – si legge nel bollettino – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su fascia appenninica”. Non sono da escludere però anche temporali localizzati nelle zone non coperte da allerta.

Un assaggio di maltempo s’è già visto a Fanano, nel Modenese, dove una bomba d’acqua ha allagato tutto interrompendo la festa d’autunno.

Le previsioni da giovedì in poi

Per giovedì Arpae prevede "cielo molto nuvoloso con piogge diffuse, più intense sul settore centro-occidentale, dove potranno essere a carattere di rovescio o temporale. Tendenza ad attenuazione delle precipitazioni nel corso della serata". Quanto alle temperature: minime tra 11/12 gradi delle pianure centrali e 16/17 gradi del settore costiero e della Romagna; massime in aumento sul settore centro-orientale con valori compresi tra 20 e 24 gradi, stazionarie sul settore occidentale e comprese tra 14 e 18 gradi. Dal 20 al 23 ottobre la presenza di una "profonda onda depressionaria sulla penisola italiana porterà, sul territorio regionale nella giornata di venerdì, condizioni di tempo perturbato con precipitazioni sparse, più intense sui rilievi, dove potranno essere anche a carattere di rovescio o temporale. Tendenza a graduale miglioramento già dal week-end. Le temperature, dopo un temporaneo aumento, di nuovo scenderanno".

Il via vai delle perturbazioni

Per il meteorologo di Rimini Roberto Nanni "l'alta pressione rimarrà lontana per tutta la settimana, preannunciando delle condizioni molto movimentate. Un via vai di perturbazioni determineranno un tempo instabile e a tratti perturbato, accompagnate da forti venti meridionali". Ma le temperature non saranno più di tanto disturbate dalle precipitazioni. Spiega Nanni: "Poi, tra giovedì e venerdì, la risalita di aria calda dal Nord-Africa causerà, nonostante il contesto nuvoloso e piovoso, un rialzo delle temperature con valori nuovamente oltre le medie, facendo da apripista all'arrivo di un'ulteriore perturbazione: probabilmente più intensa nel prossimo fine settimana".

Arriva il ciclone Medusa

Gli esperti de iLMeteo.it confermano l'arrivo della perturbazione, prevedendo "un'escalation tale che verosimilmente dovremo fare i conti con nubifragi, accompagnati da venti di burrasca". La lunga estate calda, che si è protratta fino a ottobre inoltrato "si è dunque esaurita", confermano i "riportando le temperature, al Centro-Nord, su valori decisamente più consoni al calendario". Nei prossimi giorni, a causa del "vortice ciclonico, giunto ormai a ridosso del Portogallo, registreremo un contesto instabile, caratterizzato da nuvolosità irregolare e pure da qualche pioggia", ma il vero cambiamento avverrà dopo metà settimana: "Da Giovedì 19, il vortice ciclonico verrà assorbito da un secondo e ben più vasto ciclone, da noi simpaticamente chiamato Medusa".

La mappa delle previsioni