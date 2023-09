Meteo, temporali e allerta gialla in Emilia Romagna: è finita l’estate più calda di sempre

Bologna, 23 settembre 2023 - Altri temporali in arrivo in Emilia Romagna, accompagnati da forte vento: l'Arpae ha emesso un'allerta gialla per domani e prevede forti precipitazioni soprattutto nella zona est della regione, nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini.

FOCUS / Bomba d’acqua a Bologna

Allerta gialla per temporali e vento in Emilia Romagna nel giorno dell'equinozio di autunno: l'estate è davvero finita

"Nelle prime ore di domenica 24 settembre - scrivono gli esperti del meteo - il settore orientale della regione e i rilievi centro-orientali potranno essere interessati da temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. Si segnala inoltre un rinforzo della ventilazione nord-orientale sul mare e sul settore costiero in associazione al passaggio temporalesco". Il sole e il bel tempo torneranno, ma di fatto ormai l'estate è finita e si aprono le porte dell'autunno: oggi infatti - per la precisione alle 8,49 di oggi - è scattato l'equinozio di autunno

L'estate più calda di sempre

Secondo un'analisi di Coldiretti sulla base delle elaborazioni sulla banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre che registra le temperature mondiali dal 1850, l'estate che sta finendo si classifica - dal punto di vista climatologico - al primo posto tra le più calde mai registrate nel pianeta con la temperatura sulla superficie della terra e degli oceani addirittura superiore di 1,15 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. Il cambio di stagione ha portato il maltempo sull'Italia che si è abbattuto a macchia di leopardo con alberi divelti, frane, smottamenti, campi allagati e serre distrutte con l'allerta meteo "arancione" in Lombardia e "gialla" in 11 regioni, tra cui l'Emilia Romagna.

Il calo delle temperature

Questo weekend è caratterizzato da perturbazioni diffuse, con piogge e temporali che interesseranno prima il Nord e poi le regioni del Centro-Sud. E il calo delle temperature interesserà tutta la Penisola. Domani ancora possibilità di fenomeni sulle regioni del versante Adriatico e su quelle del Sud, clima fresco e ventoso ovunque. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano per l'ultima settimana di settembre una rimonta dell'alta pressione sul vecchio continente. Almeno nei primi giorni della prossima settimana però, una goccia fredda in quota tra Italia e Grecia manterrà attive condizioni di instabilità sulle regioni meridionali. Finale di settembre che dovrebbe vedere comunque ancora temperature al di sopra delle medie del periodo su gran parte della Penisola.

Le previsioni in Emilia Romagna

Tornando allo specifico della nostra regine, dopo le piogge di oggi e domani lunedì tornerà a splendere il sole un po' ovunque, con temperature minime in ulteriore diminuzione, specie sulle pianure centro-occidentali dove oscilleranno intorno ai 13/14 gradi, con valori localmente inferiori in aperta campagna. Lungo la costa valori intorno ai 16/17 gradi. Massime in lieve aumento con valori tra 24 e 25 gradi. Diamo poi un occhio alla tendenza da martedì 26 settembre a venerdì 29: "La presenza di un campo di relativa alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato sull'intera regione, salvo velature del cielo a termine periodo. Temperature in aumento con valori massimi che potranno raggiungere i 26/27 gradi, superiori alla media climatologica".

La mappa del meteo