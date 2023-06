Mille Miglia oggi in Emilia Romagna, il ritorno in regione per la terza tappa: ecco dove passa

Bologna, 15 giugno 2023 – Dopo un primo passaggio in regione in primo giorno di corsa, la Mille Miglia oggi ritorna in terra emiliana. Infatti, dopo la partenza da Brescia e l’attraversamento di diverse città romagnole, come Ferrara, Lugo, Imola e Cervia-Milano Marittima, la storica carovana di auto d’epoca ha raggiunto San Marino durante il secondo giorno per poi lanciarsi alla volta delle Marche, toccando Senigallia, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, oltre a Pesaro e Recanati.

Dopo la sosta romana e la risalita verso la Toscana (Siena e Pistoia), oggi è in programma il viaggio verso Modena e Reggio Emilia, per poi concludere la giornata a Parma, città tradizionalmente amica della 1000 Miglia: qui le auto in gara arriveranno in Piazza Garibaldi per un Controllo Orario.

Anche Reggio Emilia è, da sempre, una orgogliosa bandiera della storica manifestazione, visto che la Freccia Rossa vi transita sin dagli albori. Riguardo Modena, invece, il 2023 è un anno storico, perché per la prima volta nella storia la gara passerà anche per il centro storico di Formigine. Ci si ritrova a partire dalle ore 19.30 davanti al Castello.

Venerdì 16 giugno e sabato 17, la 1000 Miglia viaggerà poi per il Piemonte e la Lombardia. La conclusione della manifestazione, che quest’anno celebra i 41 anni, si terrà a Brescia in tarda mattinata con un circuito cittadino prima della passerella finale sulla pedana di Viale Venezia e del pranzo di chiusura.

Le proteste a Forlì

Durante la prima tappa in Romagna, alcuni cittadini e ambientalisti a Forlì hanno criticato il passaggio della storica rievocazione, definendolo un “penoso sfoggio di costosissime auto d'epoca fatte transitare attraverso le città martoriate dall'alluvione, in quartieri in cui migliaia di cittadini che hanno perso tutto”.

Ci sono stati pareri contrastanti, ma il fatto che la Mille Miglia sia passata in luoghi ‘simbolici’, perché fortemente colpiti dall’emergenza maltempo non a tutti è piaciuto.