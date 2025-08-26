Morì per overdose da ecstasy a 15 anni: trovati i quattro ventenni che potevano salvarla

Parma, 26 agosto 2025 – Morta per una rara reazione alla droga che le ha provocato tachicardia (battito cardiaco accelerato), tachipnea (respirazione accelerata), rigidità muscolare. E infine un aumento tale di anidride carbonica da provocarne la morte. E’ stata questa la fine di una ragazzina di 15 anni, trovata senza vita un anno fa, era il 12 agosto 2024, in una casa della zona est di Parma.

Ora sono stati individuati quattro ventenni, tutti accusati di essere gli spacciatori che alla ragazzina diedero quella droga, in particolare l’Mdma (ossia l’ecstasy) "con principio attivo in concentrazione letale", che le è stata fatale. Fra di loro il ragazzo che la ospitava la notte della tragedia e una ragazza. Lo scrive Gazzetta di Parma.

Secondo le indagini, la ragazzina aveva iniziato a stare male erano in tre nell'appartamento, il decesso è avvenuto tra le 2 e 4 di notte, ma l'allarme fu dato soltanto la mattina successiva, quando non c'era più nulla da fare. L'amico che ospitava la vittima è indagato per omicidio preterintenzionale (in subordine da riqualificare come morte in conseguenza di altro reato, ossia della cessione di droga), omissione di soccorso e spaccio. Ma, insieme a lui, altri due ragazzi, due 19enni, sono sotto inchiesta anche per omissione di soccorso (uno dei due anche per spaccio). E a un'altra 20enne è contestato il reato di spaccio.