Il dolore dell’Emilia Romagna per la morte di Papa Francesco. Diretta

L'arcivescovo di Reggio Emilia: "I ricordi affollano il mio cuore"

“In questo momento – commenta monsignor Giacomo Morandi la notizia della morte di Papa Francesco - sono tanti i ricordi che affollano il mio cuore nei sei anni in cui sono stato suo stretto collaboratore al Dicastero della Dottrina della Fede. Ho potuto cogliere nelle sue parole e in questi incontri la sua passione per l’annuncio del Vangelo, la sua predilezione per i poveri e il suo desiderio che la Chiesa di Cristo fosse sempre più fedele al mandato che il suo Signore gli aveva conferito. La sua vita di preghiera e la sua umanità sono state un dono prezioso per la Chiesa e per il mondo intero. Lo affidiamo nella preghiera al Signore, Buon Pastore, perché possa sperimentare la gioia di chi ha speso la sua vita per il Vangelo e per il popolo di Dio”.