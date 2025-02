“Morti sul lavoro, in Emilia Romagna quasi 700 dal 2019”

Bologna, 21 febbraio 2025 - "Cinque sì per i diritti e la libertà". Parte la campagna referendaria della Cgil Emilia Romagna sui quesiti di lavoro e cittadinanza. Da lunedì inizierà la fase operativa: “Stiamo formando 350 comitati territoriali e, unendo i comitati aziendali, puntiamo ad arrivare almeno a mille. Tutto questo per informare i cittadini sui quesiti del lavoro e della cittadinanza e quindi arrivare al quorum”, annuncia Massimo Bussandri, segretario generale Cgil Emilia-Romagna.

Infortuni sul lavoro: i numeri

In realtà, siccome uno dei quesiti dei referendum proposti dalla Cgil riguarda la sicurezza sul lavoro, è stato presentato anche il rapporto dell’Osservatorio regionale. “Quasi 700 infortuni sul lavoro mortali dal 2019 a oggi (circa un centinaio nel solo 2024, ndr); in media sono cinque morti ogni 100mila abitanti. I settori critici sono il magazzinaggio, l’artigianato e l’agricoltura. "In pratica i settori più fragili a livello retributivo”, continua Bussandri nella sua relazione.

I tre problemi principali, si legge nel report della Cgil, sono:

La dimensione aziendale , con gli infortuni che avvengono nell’88% dei casi in aziende con 50 dipendenti e nel 67% in ditte con meno di 10 dipendenti.

, con gli infortuni che avvengono nell’88% dei casi in aziende con 50 dipendenti e nel 67% in ditte con meno di 10 dipendenti. L’ alta precarietà , con il 56% dei casi in cui l’infortunato è un lavoratore precario.

, con il 56% dei casi in cui l’infortunato è un lavoratore precario. Il 5% degli infortuni mortali avviene nella prima settimana di lavoro, mentre in molti casi i lavoratori in nero vengono regolarizzati al momento del ‘fattaccio’.

Rilancio e difesa della Costituzione

Nonostante Bussandri sperasse di avere anche un sesto quesito, “quello sull’autonomia differenziata”, il sindacato porta avanti la sua lotta per il “rilancio e la tenuta della Costituzione”. Infatti, la Cgil si aspetta “un sostegno da tutte le forze politiche che hanno a cuore la Carta costituzionale. Tutti i partiti invitino le persone ad andare a votare”, dice Bussandri riferendosi alle diverse posizioni dei dem sui diversi quesiti del referendum. E aggiunge: “La segretaria del Pd Elly Schlein e il sindaco Matteo Lepore, hanno sottoscritto la raccolta firme per i referendum. De Pascale? Non mi risulta li abbia firmati ma ha invitato le persone al voto, cosa che altri non hanno ancora fatto.”

Clima e sicurezza sul lavoro

Invece Paride Amanti, segretario confederale regionale con delega sulla sicurezza sul lavoro, continua a leggere i dati dell’indagine della Cgil: "Le cause di morte sono le stesse di 60 anni fa" e vi è quindi un sempre più grave rapporto tra l’inizio dell’attività lavorativa e gli infortuni sul lavoro”, afferma. Amanti cita spesso la parola ‘correlazione’ e lo fa anche per collegare gli eventi climatici e infortuni sul lavoro. “Per ogni grado di aumento di temperatura c’è un rischio dell’1% in più di infortunio sul lavoro. Con le ondate di calore il pericolo sale del 17%. Nei mesi estivi, dal 2020 al 2023, l’incidenza degli infortuni sul lavoro da calore è salita dal 28% al 34%”, chiude Amanti.