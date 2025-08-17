Momo morto a 10 anni: il bimbo del Piacentino investito da un treno in Egitto

Piacenza, 17 agosto 2025 – Tragedia in Egitto: il piccolo Mohamed El Sharkawi, residente a Vigolzone (Piacenza), è morto a quanto pare travolto da un treno, durante le vacanze nel Paese d'origine della famiglia.

Il bambino di 10 anni era in vacanza con alcuni familiari e la dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. L’annuncio da parte della società di calcio Upd Vigolzone dove il piccolo giocava: “Con la tristezza nel cuore vi portiamo una notizia che non avremmo mai voluto dare. A causa di una tragica fatalità il nostro amico e giocatore del settore giovanile Mohamed non è più con noi”, scrive la società di calcio Upd Vigolzone dove il piccolo giocava.

Il club si stringe alla famiglia "e si ricorderà per sempre di un bravo e simpaticissimo bambino che tutti chiamavamo Momo”.