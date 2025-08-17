Momo morto a 10 anni: il bimbo del Piacentino investito da un treno in Egitto

Sam, un addio pesante

Cronaca
CronacaMomo morto a 10 anni: il bimbo del Piacentino investito da un treno in Egitto
17 ago 2025
REDAZIONE EMILIA ROMAGNA
Il piccolo era in vacanza con la famiglia. Giocava nella Upd Vigolzone. Nel cordoglio la società di calcio si stringe alla famiglia "e si ricorderà per sempre di un bravo e simpaticissimo amico”

Piacenza, 17 agosto 2025 – Tragedia in Egitto: il piccolo Mohamed El Sharkawi, residente a Vigolzone (Piacenza), è morto a quanto pare travolto da un treno, durante le vacanze nel Paese d'origine della famiglia.

Il bambino di 10 anni era in vacanza con alcuni familiari e la dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. L’annuncio da parte della società di calcio Upd Vigolzone dove il piccolo giocava: “Con la tristezza nel cuore vi portiamo una notizia che non avremmo mai voluto dare. A causa di una tragica fatalità il nostro amico e giocatore del settore giovanile Mohamed non è più con noi”, scrive la società di calcio Upd Vigolzone dove il piccolo giocava.

Il club si stringe alla famiglia "e si ricorderà per sempre di un bravo e simpaticissimo bambino che tutti chiamavamo Momo”.

