Donna morta sotto al treno a Cesena: bloccata la linea Adriatica

Cesena, 15 giugno 2024 – Tragedia questa mattina in stazione a Cesena: una donna è stata investita da un convoglio, lungo la linea Bologna-Rimini all’altezza di Cesena. Ancora in corso le indagini per capire se si sia trattato di un gesto volontario o un incidente. La donna, senza fossa dimore, era nota a Cesena ed era anche seguita dai servizi sociali.

La circolazione è stata sospesa intorno a mezzogiorno e per molte ore, in modo da consentire i rilievi dell’autorità giudiziaria.

Ritardi e cancellazioni

Molti i ritardi che si sono verificati a catena su una tratta che, nel fine settimana, viene considerata la via di fuga dall’affollatissima autostrada A14 (dove anche oggi si è verificato un incidente): questo ha causato molti disagi.

Il treno freccia da Bari che avrebbe dovuto arrivare a Milano alle 13,30 è fermo dalle 12,29 a Bologna Centrale, dove è previsto il cambio del materiale rotabile per consentire la prosecuzione del viaggio. L’intercity da Bari diretto a Milano (con arrivo alle 15,30) è fermo da mezzogiorno a Gambettola.

A Bologna, i treni diretti verso Rimini e oltre, lungo la linea Adriatica, hanno ritardi di oltre 80 minuti e in alcuni casi si parla di possibili cancellazioni.

Notizia in aggiornamento