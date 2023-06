Morto per sparo in testa a Ponte dell’Olio: gioco fatale o omicidio? Indagato 17enne

Piacenza, 6 giugno 2023 – C'è un secondo indagato per la morte del 20enne Enrico Aliaj, di origine albanese, il giovane deceduto per un colpo di pistola alla testa il due giugno in un'abitazione in via Rossi a Ponte dell’Olio, in provincia di Piacenza. Si tratta dell'amico, di 17 anni, che si trovava nell'appartamento di famiglia della vittima insieme a Enrico e al fratello 18enne, già indagato per omicidio, al momento dello sparo. Tutti e tre - anche la vittima - sono già stati sottoposti all'esame Stub per accertare o escludere eventuali tracce di residui di sparo sulle mani. Il risultato di questo esame, insieme agli esiti dell'autopsia e della perizia balistica, saranno determinanti nel confermare o meno la versione fornita dai due amici di un pericoloso gioco finito in tragedia, e che l'arma era impugnata da Enrico stesso, al momento del colpo.

Il 17enne si era allontanato dal luogo della tragedia ed è stato poi rintracciato. Il fratello diciottenne si era invece barricato nella casa in cui vive la famiglia, composta da genitori, i due figli maschi e una sorella più piccola: si è arreso solo a notte fonda dopo una lunga trattativa con i carabinieri, che lo hanno preso in custodia.