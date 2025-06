Morto in vacanza a 22 anni, i genitori non credono all’intossicazione alimentare killer: “Nuova autopsia”

Piacenza, 26 giugno 2025 – Avvelenamento alimentare in vacanza? I genitori di Lorenzo Balboni, il piacentino morto a 22 anni meno di un mese mentre si trovava in Slovenia, non ci credono e per questo chiedono una nuova autopsia.

A darne notizia è il quotidiano Libertà di Piacenza, precisando che la famiglia e la fidanzata del ragazzo non credono appunto nell'esito dell'autopsia effettuata dal patologo all'ospedale di Lubiana, che attribuiva il decesso a una gravissima intossicazione alimentare e una conseguente e devastante emorragia interna.

Anche perché nel certificato di morte, necessario per il trasporto della salma, lo stesso medico ha però poi scritto "Cause di morte: ignote”.

"Non possiamo accettare che Lorenzo sia morto per 'causa ignota’. È assurdo, chiediamo risposte” spiegano precisando di aver inviato una email al magistrato che sta seguendo il caso a Roma, “perché la Farnesina, da quanto ci risulta, si sta muovendo per capire cosa possa essere successo”.

"Abbiamo contattato l'avvocata Maria Letizia Pellacani, e poi tramite la senatrice Elena Murelli, di Podenzano, che ha saputo dimostrare profonda umanità, abbiamo interpellato anche lo studio legale di Giulia Bongiorno, a Milano”, aggiungono.