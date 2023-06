Prodotti scaduti e mal conservati, sequestri e multe ai negozi etnici in Emilia Romagna: ecco dove

Bologna, 7 giugno 2023 - Prodotti scaduti e privi di informazioni sulla tracciabilità. Sono solo alcune delle irregolarità riscontrate dai Nas di Parma durante i controlli effettuati nei negozi etnici in diverse strutture commerciali nelle province di Parma, Modena, Piacenza e Reggio Emilia.

Parma

A Parma, i Nas hanno effettuato un controllo in un discount etnico, durante il quale sono stati sequestrati 13 chili di prodotti ittici, dal valore di circa 150 euro, in parte scaduti e in parte privi di informazioni sulla loro rintracciabilità. Sono state inoltre riscontrate carenze igieniche all'interno del deposito alimenti, causate da ammassamenti di imballaggi e materiale non pertinente all'attività. Inoltre, il locale adibito a deposito alimentare era privo di autorizzazione. Il legale rappresentante è stato multato per un importo di 5.500 euro, e per le carenze igieniche è stata emessa una diffida.

Nelle ispezioni effettuate in un secondo negozio alimentare e una macelleria etnica a Parma, sono state rilevate ulteriori criticità. Sono stati sequestrati rispettivamente 55 chili e 132 chili di prodotti alimentari congelati, in parte privi di indicazioni sulla loro rintracciabilità, per un valore commerciale totale di circa 1.200 euro. Le sanzioni pecuniarie comminate ai legali rappresentanti ammontano rispettivamente a 1.500 euro e 1.000 euro.

Modena

A Modena, durante un’ispezione in una rivendita di prodotti alimentari etnici sono stati rinvenuti duemila chili di prodotti alimentari (carni e ittici), completamente ricoperti da liquido congelato, colato dal soffitto a causa di malfunzionamento dell'impianto di refrigerazione della cella stessa. Il valore commerciale di questi alimenti è stimato intorno ai 25mila euro. Sono state riscontrate altre criticità, compresi 115 chili di prodotti alimentari vari confezionati scaduti, gravi carenze igieniche e la presenza di escrementi di topi e insetti. L’attività è stata sospesa fino alla risoluzione di tutti i problemi, deferito il legale responsabile.

Sempre a Modena, in una rosticceria etnica, sono state rilevate gravi violazioni in termini di conservazione e manipolazione degli alimenti: prodotti sono stati trovati fuori dalle attrezzature di refrigerazione adeguata per periodi prolungati. Inoltre, il personale della rosticceria non seguiva le procedure di manipolazione degli alimenti in modo corretto, mettendo a rischio la sicurezza alimentare. Il titolare dell’attività ha ricevuto una sanzione di 2.000 euro.

In una rosticceria etnica di Sassuolo, invece, sono state rilevate gravi carenze igieniche, tra cui attrezzature e superfici di lavoro sporche e mal mantenute. L'assenza di una corretta pulizia e manutenzione ha creato un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri, mettendo a rischio la salubrità dei prodotti di panificazione. Nei confronti del titolare dell’attività è stata emessa una sanzione di 1500 euro.

Piacenza

In un market etnico di Piacenza sono state riscontrate serie lacune nella manutenzione delle strutture. Questo comprendeva impianti di refrigerazione malfunzionanti e una generale mancanza di pulizia nei locali dove gli alimenti vengono stoccati e manipolati. Queste criticità sono state segnalate all’Autorità sanitaria per le valutazioni e i provvedimenti di competenza. Al titolare dell’attività è stata comminata una multa di 2000 euro.

Reggio Emilia

Infine, a Reggio Emilia, l'ispezione in un market etnico ha portato al sequestro di 50 chili di alimenti vari confezionati scaduti, per un valore commerciale di circa 300 euro. Inoltre, sono state riscontrate gravi carenze igieniche e strutturali all'interno dell'esercizio, che hanno portato a sanzioni per un importo di 2.000 euro.