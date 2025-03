Multe per le visite non disdette in Romagna: due su tre non vengono riscosse

Cesena, 5 marzo 2025 – Non risolveranno i problemi di bilancio della sanità regionale, pesante quanto preziosa, ma nei frangenti - come quello attuale - in cui si batte cassa attraverso l’aumento delle tasse, i crediti della Regione nei confronti di chi non ha pagato la multa comminata per visite ed esami non disdetti nei termini previsti fanno storcere il naso.

De Pascale: “Stipendi più alti ai medici” / Allarme medici di famiglia

Si tratta di 7 milioni di euro accumulati in tre anni (2021-2023) per i quali la Corte dei Conti stigmatizza la Regione Emilia-Romagna: “Endemica lentezza nella riscossione”. E l’Ausl unica di Romagna in quest’obbligo appare la meno virtuosa avendo riportato in cassa il 37,45 per cento nel triennio. Restano da riscuotere infatti 1.747.525 euro, ossia il 62,55 per cento. Per il 2021 ne è stato riscosso il 55,69 per cento, al 2022 il 49,21, per il 2023 il 7,46 per cento.

In tutta la regione le multe per esami non goduti e non disdetti, nel triennio predetto, hanno assommato la bella cifra di 12.211.235 euro. Ne è stato riscosso il 43,06 per cento, ossia 5.285.232 euro. Ed ecco il tesoretto dei circa 7 milioni che resta nelle tasche dei cittadini - anche loro sì, decisamente poco virtuosi rispetto ad un obbligo che è chiaramente elencato - invece che finire nelle casse della Regione. Peraltro chi non si presenta e non disdice entro due giorni lavorativi, nonostante il messaggio (che comprende anche le indicazioni per la disdetta) che viene inviato 10 giorni prima, incide sulle liste d’attesa e lascia inutilizzate strutture che sono sotto la pressione di chi necessita di una visita.

La sanzione applicata alle mancate o tardive disdette è pari all’importo del ticket per la prestazione stessa prevista per la fascia di reddito più bassa, fino al tetto di 36,15 euro (ad eccezione della chirurgia ambulatoriale per cui il tetto è di 46,15 euro) anche per chi ha diritto all’esenzione. Ciò detto, resta il compito di procedere alla richiesta di pagamento della multa da parte dell’Ausl.

Che evidenzia, per bocca della neo Direttrice Amministrativa Anna Gualandi, come “per gli anni 2021 e 2022, la percentuale delle somme incassate dall’Azienda USL della Romagna sul totale delle somme accertate, ossia il 55,69 per cento e il 49,21 per cento, è superiore alla media regionale”. Una precisazione, infine, per il 2023: “L’importo indicato nella tabella della Corte dei Conti di 1.031.682,50 euro comprende anche le somme ancora da accertare formalmente per il secondo semestre 2023, verosimilmente stimate in 537.579,95 euro. Pertanto l’importo già effettivamente accertato per sanzioni è di 494.102,55 euro ed è riferito alle mancate presentazioni avvenute nel primo semestre del 2023. L’importo incassato relativo al medesimo semestre ad oggi è di 198.454,80 euro pari al 40,16 per cento, in progressivo aumento visto che stanno ancora pervenendo pagamenti al riguardo”.

E ancora: “L’accertamento formale del secondo semestre 2023 (che corrisponde a circa 14.000 verbali da notificare) è in corso di predisposizione ed avverrà in due tranches in modo da garantire ai cittadini un’agevole relazione con gli Uffici preposti, volta a fornire le informazioni e gli eventuali chiarimenti richiesti”.

Ma perché l’Ausl Romagna è in ritardo? “L’invio dei verbali di contestazione è stato rallentato dalle emergenze Covid e alluvione” è la risposta di Anna Gualandi.