Muore a 24 anni dopo il tuffo nel fiume Taro: la tragedia in provincia di Parma

CronacaMuore a 24 anni dopo il tuffo nel fiume Taro: la tragedia in provincia di Parma
13 ago 2025
REDAZIONE EMILIA ROMAGNA
E’ successo oggi pomeriggio a Citerna, Fornovo di Taro. Inutile la corsa di carabinieri e soccorritori del 118

Parma, 13 agosto 2025 – Si è tuffato nel fiume Taro, in provincia di Parma e non è più riemerso. La tragedia oggi pomeriggio a Citerna, Fornovo di Taro (Parma). La vittima è un 24enne originario della Sierra Leone.

L’allarme è scattato immediatamente e i carabinieri sono intervenuti con i soccorritori del 118 e il soccorso alpino, ma per il ragazzo non c’era più nulla ed è stato constatata la morte per annegamento. A vederlo tuffarsi alcune persone, le stesse che hanno fatto scattare l’allarme non vedendolo riemergere.

