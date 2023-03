Naufragio migranti a Crotone, Bonaccini e Lepore: “Pronti ad accogliere le salme in Emilia Romagna”

Il sindaco Matteo Lepore e il governatore Stefano Bonaccini

Bologna, 4 marzo 2023 – L'Emilia-Romagna e la città di Bologna sono "pronte a ricevere i cadaveri delle vittime del naufragio di migranti nelle acque di Cutro”.

Lo comunicano in una nota congiunta il governatore Stefano Bonaccini, da poco uscito sconfitto dalle Primarie Pd e il sindaco Matteo Lepore.

"Come Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna abbiamo già dato la disponibilità ad accogliere le salme dopo il naufragio di Cutro- dichiarano Bonaccini e Lepore- raccogliendo l'appello della comunità musulmana calabrese".

Zuppi: “Momento drammatico, lasciamo morire i bambini in mare”

Secondo il cardinale Zuppi “pensiamo che va tutto bene”, ma “il momento è drammatico: c'è la guerra, il nucleare, facciamo ancora morire dei bambini in mezzo al mare. Queste cose dovrebbero animare tante discussioni, non ci dovrebbe far dormire la notte”.

Il cardinale e presidente Cei, Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), intervenuto all'evento di promozione a Bologna della campagna nazionale per il raggiungimento entro il 2030 dello 0,70% del Pil nazionale.

"Molti immaginano lo sviluppo come l'aiutare (le persone, ndr) a restare - ha aggiunto Zuppi - Ho letto un articolo che diceva: queste persone restano, ma dove? Non hanno più niente. Aiutiamoli a restare dove possono restare e perché non siano costretti ad andare via, ma chi va via è perché non ha più casa, non ha più niente”.