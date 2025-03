Neonati morti a Parma: benedizione e sepoltura per i piccoli. Chiara assente

Parma, 12 marzo 2025 – C’era il padre, ma non la madre, Chiara Petrolini, che è anche accusata di omicidio di entrambi i neonati. I due neonati trovati morti e sepolti nel giardino della villetta a Vignale di Traversetolo sono stati sepolti dopo una benedizione privata nel cimitero di Bannone, a meno di 5 minuti dal centro della piccola frazione parmigiana.

I nomi scelti da papà

I due bimbi avevano già i loro nomi: Domenico Matteo e Angelo Federico e il cognome del loro giovanissimo papà (ed è fidanzato di Chiara) che della loro esistenza non ha mai saputo nulla fino a quando era ormai troppo tardi. Il padre ha partecipato, accompagnato da familiari e amici: la breve cerimonia è stata officiata dal parroco locale, padre Antonio Ciceri.

Chiara Petrolini

La madre, invece, è agli arresti domiciliari proprio nella villetta dove sono stati trovati i piccoli corpi: per Chiara Petrolini la procura ha comunicato la chiusura delle indagini (e dato quindi il via libera alla sepoltura dei neonati), un atto che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio. E’ accusata di duplice omicidio volontario aggravato e soppressione dei cadaveri.

Il primo neonato

Il primo bambino, Domenico Matteo, era nato il 12 maggio 2023, dunque tra poco avrebbe compiuto due anni. Quel giorno, i genitori di Chiara escono per andare al saggio del figlio minore. Chiara, invece, non si presenta al lavoro di baby sitter che svolge in una famiglia della provincia di Reggio Emilia: spiega di avere mal di schiena.

In una intercettazione registrata poco dopo l’arresto, la mamma di Chiara ancora allibita, chiede alla figlia: ma anche l’emorragia dell’anno scorso era collegata a un parto?

Il secondo, trovato dalla nonna

Il fratellino minore, Angelo Federico, è nato nella notte tra il 6 e il 7 agosto 2024: ora avrebbe 6 mesi. A trovare il suo piccolo corpo è stata la nonna di Chiara che era stata chiamata a dare da mangiare al cane perché la famiglia era in vacanza per New York.

La ragazza è partita poche ore dopo il parto, secondo l’accusa, dopo avere frettolosamente sepolto il piccolo che stando alle indagini è nato vivo come il fratellino.

La famiglia ha ricevuto la comunicazione di quanto era stato trovato nel giardino della villetta, ma non ha fatto rientro a casa.