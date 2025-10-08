Neonati morti e sepolti, Chiara Petrolini: “Volevo il secondo figlio, pensavo fosse andato tutto bene”

Parma, 8 ottobre 2025 – Il secondo figlio Chiara Petrolini l’avrebbe voluto. Almeno questo è quello che la 22enne – a processo per duplice omicidio premeditato e soppressione di entrambi i cadaveri dei suoi figli neonati – avrebbe detto nei colloqui agli psichiatri.

Un retroscena macabro quello svelato dalla ragazza a Mario Amore e Domenico Berardi, i consulenti nominati dalla Procura di Parma: la giovane avrebbe detto che la seconda gravidanza “l'ho cercata perché la prima era andata male” e che “pensavo fosse andato tutto bene in realtà... poi quando ho ripreso i sensi non respirava più”.

Sulla seconda gravidanza: “Pensavo fosse andato tutto bene”

I colloqui tra gli psichiatri e la 22enne – realizzati durante le indagini – emergono dalla nota tecnica elaborata dal Reparto analisi criminologiche del Racis (Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche) di Roma, di cui lunedì ha parlato al processo il colonnello Anna Bonifazi.

Sul secondo parto, avvenuto in casa in completa solitudine come il primo, Chiara riferì agli specialisti, come riportato dalla Gazzetta di Parma: “Pensavo fosse andato tutto bene in realtà... poi quando ho ripreso i sensi non respirava più... la causa della morte è stato proprio il taglio del cordone, ma io non ero informata, non avevo chiesto a nessuno”.

Il secondogenito venne seppellito in giardino (senza che la ragazza dicesse nulla al fidanzato e ai genitori), a poca distanza dal fratello, nato un anno prima. Quando lo psichiatra chiede se ci fosse inconsciamente la volontà di farsi scoprire, visto che gli scavi erano poco profondi, la ragazza replica: "No, perché io non pensavo di aver fatto niente di male...di sbagliato”.

Sul fidanzato: “Non desiderava i bambini”

La prima gravidanza sarebbe stata casuale e Chiara ha riferito nei colloqui di aver provato "paura” all'inizio e “felicità” con il passare dei mesi, visto il suo desiderio di essere una mamma. La ragazza ha parlato di un sogno ricorrente dopo le due gravidanze: lei mamma che spinge un passeggino con due bambini. Quando le è stato chiesto perché il progetto della prima gravidanza non si è compiuto, Chiara ha detto che avrebbe voluto realizzarlo senza dirlo a nessuno. Perché lei vede il mondo “cattivo ma anche pericoloso” e non avrebbe voluto trasmettere i dolori vissuti da lei al bambino, perché le persone avrebbero potuto dirgli frasi del tipo “tua mamma era così”.

Si è detta anche convinta che a Samuel, l'ex fidanzato non importi nulla della morte dei figli, "perché in fondo non li aveva mai desiderati”. Quei due piccoli, poi, ha detto di sentirli sempre accanto a sé. Sono loro a darle sostegno.

Gli esperti: “Possibile che abbia commesso simili delitti in passato”

Per gli esperti del Racis, Chiara avrebbe avuto una "fredda e lucida intenzione di arrivare all'esito finale”. Valutazioni in linea con l'analisi dei consulenti della procura, che l'hanno dichiarata completamente capace. E hanno ipotizzato uno scenario ancora più inquietante. “Non è possibile escludere che, stante le dinamiche seriali connotanti il suo comportamento avrebbe potuto, se non scoperta, commettere analoghi delitti in seguito ovvero ne abbia commessi altri simili in passato”.

Nuova perizia psichiatrica decisiva

La Corte di assise però ha disposto una perizia psichiatrica (l’iter è appena iniziato) per valutare la capacità di intendere e di volere dell'imputata: sarà quella la relazione decisiva per gli equilibri del processo. Le perite saranno chiamate a testimoniare il 2 febbraio 2026.